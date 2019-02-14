伊朗恐攻釀27死 幕後煽動者成謎

2019-02-14 21:49 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



伊朗驚傳軍方遭到自殺炸彈客攻擊，伊斯蘭革命衛隊死亡數高達27人！伊朗13日傳出邊境衛隊被自殺炸彈客迎擊，損失27名軍人，雖然官方仍未確定兇手，但據激進組織常駐的事發地推測應該是遜尼派組織Jaish al Adl所指使。這起事件令人想起2017年發生的國會大廈襲擊案，動機可能是同為極端遜尼派向當權派表達不滿。

根據《CNN》報導，正處於多事之秋（包含遭美經濟制裁、多起地域衝突）的伊朗，13日傳出遭到恐攻，一輛載滿伊斯蘭革命衛隊的卡車在東南部俾路支斯坦省被炸，導致27名軍人死亡；據國營電視台IRNA推測，爆炸地活動頻繁的遜尼派組織Jaish al Adl（又稱為司法軍團組織）最可能是「藏鏡人」。

伊朗官方尚未證實上述說法，但更懷疑本次攻擊背後可能有鄰近國家勢力所參與，他們過去多次抓到沙國遜尼派支持極端分裂組織對伊朗軍方進行攻擊，加上沙國遜尼派與伊朗支持的什葉派巴沙爾政府曾在敘利亞為了政權爭破頭，伊朗的懷疑並非毫無根據，只是利雅德當局從未承認支持過極端組織。

另據《ToloNews》報導，雖然目前動機未受證實，但過往遜尼派極端組織頻繁進行恐攻與伊朗當權派有關，由於伊朗當權的什葉派長年打壓遜尼派，導致該國遜尼派多嘗試以自殺恐攻表達不滿。

這起事件也令人想起伊朗2017年6月7日發生的國會大廈襲擊案，當時遜尼派極端份子掃射，造成13死43傷，然而，當時攻擊的背後雖然由ISIS出面背鍋，但事實真相是由哪方支持、煽動，仍無從得解，本次的恐攻可能一如過去般，讓德黑蘭當局傷透腦筋。

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