親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

五巨頭見證團體協約 華航工會22:25宣布罷工停止

鑽蘋果漏洞 第三方應用程式業者提供破解版App

伊朗恐攻釀27死 幕後煽動者成謎

2019-02-14 21:49台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

伊朗驚傳軍方遭到自殺炸彈客攻擊，伊斯蘭革命衛隊死亡數高達27人！伊朗13日傳出邊境衛隊被自殺炸彈客迎擊，損失27名軍人，雖然官方仍未確定兇手，但據激進組織常駐的事發地推測應該是遜尼派組織Jaish al Adl所指使。這起事件令人想起2017年發生的國會大廈襲擊案，動機可能是同為極端遜尼派向當權派表達不滿。

根據《CNN》報導，正處於多事之秋（包含遭美經濟制裁、多起地域衝突）的伊朗，13日傳出遭到恐攻，一輛載滿伊斯蘭革命衛隊的卡車在東南部俾路支斯坦省被炸，導致27名軍人死亡；據國營電視台IRNA推測，爆炸地活動頻繁的遜尼派組織Jaish al Adl（又稱為司法軍團組織）最可能是「藏鏡人」。

伊朗官方尚未證實上述說法，但更懷疑本次攻擊背後可能有鄰近國家勢力所參與，他們過去多次抓到沙國遜尼派支持極端分裂組織對伊朗軍方進行攻擊，加上沙國遜尼派與伊朗支持的什葉派巴沙爾政府曾在敘利亞為了政權爭破頭，伊朗的懷疑並非毫無根據，只是利雅德當局從未承認支持過極端組織。

另據《ToloNews》報導，雖然目前動機未受證實，但過往遜尼派極端組織頻繁進行恐攻與伊朗當權派有關，由於伊朗當權的什葉派長年打壓遜尼派，導致該國遜尼派多嘗試以自殺恐攻表達不滿。

這起事件也令人想起伊朗2017年6月7日發生的國會大廈襲擊案，當時遜尼派極端份子掃射，造成13死43傷，然而，當時攻擊的背後雖然由ISIS出面背鍋，但事實真相是由哪方支持、煽動，仍無從得解，本次的恐攻可能一如過去般，讓德黑蘭當局傷透腦筋。

【更多精采內容，詳見

伊朗遜尼派恐攻
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

血濃於水的義氣？突厥國家如何看「新疆再教育營」

2019-02-14 21:40

跟北韓簽和平條約後撤軍？美重申駐韓美軍跟去核談判無關

2019-02-14 19:58

北韓長期缺糧 舉辦3天全國烹飪大賽

2019-02-14 18:54

川普稱首爾願多付5億駐韓美軍費 青瓦台否認

2019-02-14 19:30

與美核武協議 德執政聯盟不同調

2019-02-14 19:02

自殺炸彈27死 伊朗嗆美國搞鬼

2019-02-14 19:01

時代年度風雲人物 菲律賓記者瑞薩涉毀謗被捕

2019-02-14 19:00

美搞破壞 伊朗發射火箭失敗率高

2019-02-14 18:40

越男北韓女相愛31年方結縭 兩人祝福川金二會

2019-02-14 18:21

影／泰公主參選成砲灰 泰王與軍方關係引揣測

2019-02-14 17:45

從中亞到土耳其：突厥國家如何看「新疆再教育營」？

2019-02-14 17:12

尚比亞計劃捕殺2000隻河馬 動保人士痛批

2019-02-14 17:05

新加坡卡爾頓飯店爆炸引發火災 疏散千人

2019-02-14 16:09

奧地利反對黨要求：男性全面放育嬰假

2019-02-14 14:55

安華：2年內接掌首相 追高盛1MDB醜聞之責

2019-02-14 14:50

南韓智慧手機使用率高 2成低頭族成癮

2019-02-14 14:50

日本愛知縣連爆豬瘟 擬請自衛隊支援

2019-02-14 14:49

金牌泳將罹病 日奧運大臣為失言道歉拒下台

2019-02-14 14:31

福島電廠首次接觸調查 機器手順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 14:24

拚5G競賽 華為願配合各國資安要求

2019-02-14 14:16

菲國記者瑞薩涉誹謗被捕 拘留一夜後交保獲釋

2019-02-14 14:07

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:51

精銳遇襲！伊朗「革命衛隊」遭自爆伏擊，至少27死

2019-02-14 13:49

日女泳將罹白血病 帶動骨髓捐贈受關注

2019-02-14 13:13

大馬人口3260萬 亞洲第18

2019-02-14 13:10

EU版權新法達共識 網路大咖新聞搜尋須付費給內容業者

2019-02-14 13:09

阿根廷民眾示威 要求宣布糧食緊急狀態

2019-02-14 13:06

情人節非傳統 印尼穆斯林組織籲勿慶祝

2019-02-14 12:35

歐盟將沙烏地列入洗錢黑名單 英國不滿

2019-02-14 12:35

影／斯里蘭卡誠徵「劊子手」月薪1萬6千元

2019-02-14 12:27

爭同婚自由 日本同志首度發起民法違憲訴訟

2019-02-14 12:00

IG出現穆斯林同志漫畫 遭印尼施壓撤帳號

2019-02-14 11:51

韓美外長華沙相會 協商第二次川金會

2019-02-14 11:20

英國因應脫歐 傳政府盼情報頭子延後退休

2019-02-14 10:32

歐盟達成線上版權初步協議 強化內容提供者權益

2019-02-14 10:24

福島電廠首次接觸調查 機器「手」順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 09:38

巴西礦場水壩潰決 死亡增至166人

2019-02-14 09:35

不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

2019-02-14 09:28
看更多

熱門文章

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380宣布停產

2019-02-14 13:53

監守自盜！ 蘋果高階主管驚爆涉入內線交易

2019-02-14 07:13

他不是外星人！ 出生「自帶住宅」 巴西水泡寶寶照片瘋傳

2019-02-14 15:00

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

周旋酒精毒品性愛趴 英樂透得主10年燒光4億「不後悔」

2019-02-14 12:32

整形、搞間諜軟體躲追緝 墨國大毒梟最後竟栽在自己手上

2019-02-14 10:00

10億桶儲量！南非發現天然氣 總統稱「重大改變契機」

2019-02-14 11:54

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

巨無霸客機A380啟航僅12年 為何慘淪停產命運？

2019-02-14 18:26

掃毒絕不退讓！杜特蒂諷人權組織：call上帝來干預

2019-02-13 23:19

影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00

45樓陽台丟椅子惹公憤 加拿大女子被控多罪

2019-02-14 09:50

繼狂奔的大豆船後 2艘滿載特斯拉貨輪正趕往大陸

2019-02-14 15:59

看猛男脫衣秀竟看到失明！ 58歲嬤被褲子甩到進醫院

2019-02-14 12:27

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

川普：考慮延長中美貿戰休兵期限

2019-02-14 00:27

提名公主參選 泰愛國黨恐遭解散

2019-02-14 00:08

墨西哥毒梟定罪千億資產沒收 遭提議用來蓋邊境圍牆

2019-02-14 00:08

川普瞎扯：美墨高牆比聖母峰還難爬

2019-02-14 08:29

怕川普不取消對中國製產品的關稅 企業自救

2019-02-14 12:53

對美太軟弱？習嗆美對話巧合曝光

2019-02-14 00:27

泰王知情否？ 4種「可能」暗藏王、軍角力

2019-02-14 00:08

鴨子也會溺死 澳洲驚見40多隻死鴨

2019-02-14 14:16

貿易磋商樂觀情緒推升美股 道瓊收漲118點

2019-02-14 06:50

海尼根等啤酒商 竟是全球戒酒潮下大贏家

2019-02-14 17:32

中美高級別磋商登場 牽頭人合照為何照了3次？

2019-02-14 12:24

招生限制身高 越南師範大學引爭議

2019-02-14 10:48

中美高級別磋商14日登場 為什麼合照得拍三次？

2019-02-14 16:34

不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

2019-02-14 09:28

美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作

2019-02-14 09:02

影／服役5111日 NASA宣布火星探測車機會號任務結束

2019-02-14 12:01

美華府智庫研究：中國尖端科技仍需依賴美國

2019-02-14 12:15

美元走高 受通膨數據及貿易談判樂觀跡象提振

2019-02-14 07:55

川普前競選經理連續說謊 法官取消認罪協議

2019-02-14 09:40

大馬人口3260萬 亞洲第18

2019-02-14 13:10

愛情詐騙猖獗 全美去年損失高達43億

2019-02-14 14:55

克魯曼預言美經濟衰退 美銀美林唱反調

2019-02-14 11:20

Google投資130億美元在美廣設資料中心 增聘1萬人

2019-02-14 11:40

金牌泳將罹病 日奧運大臣為失言道歉拒下台

2019-02-14 14:31

中美14日北京談判影片 央視獨家曝光

2019-02-14 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top