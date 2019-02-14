美搞破壞 伊朗發射火箭失敗率高

2019-02-14 18:40 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國祕密行動破壞伊朗火箭發射，陰謀論還是真有其事？《紐時》日前報導，美國為了防止伊朗軍事武力帶給各國壓力，多年來悄悄地對該國火箭發射搞破壞，由於一般火箭發射失敗率僅5%，但細數伊朗近11年來發射10多次，卻有高達8次失敗，即便相關單位因保密協定而從未承認，失敗率奇高的試射率不免令人懷疑此行動的可能性。

根據《紐約時報》報導，日前傳出美國多年的秘密行動是針對伊朗軍武的消息，該報追蹤已久才找到數名不具名的美方高層，半證實破壞伊朗火箭發射行動的存在，加上伊朗近一個月內傳出2度發射火箭都失敗，近11年來該國的失敗率更高達67%，遠超過一般的5%失敗率，讓這項傳言更被相信確有其事。

未授權談論的美方高層暗示，這項行動是從小布希政權時開啟，歐巴馬接手後持續運作，美方疑似從伊朗軍方的上游、供應商下手，他們將有缺陷的材料運送給伊朗，導致該國失敗率居高不下，更因此項情報牽涉到多家供應商，《紐時》被要求保密部分資訊，讓人懷疑這項計劃不只存在，還可能是「持續進行中」。

對於這項傳言，川普並未正面回應，但他聲稱，伊朗發射火箭的軌道與型號都與導彈雷同，換言之，他指控伊朗是利用發射火箭掩飾他們測試威脅性高的導彈武器。

據《耶路薩冷報》報導，部分航太學家則表示，環境、材料焊接與故障、甚至於單純運氣差都可能導致試射失敗，伊朗的高失敗率可能無須過度解釋。

不過，伊朗一方態度卻很確定，將軍哈吉扎德直指失敗原因必定是美方從中作梗，他更強調，伊朗不會因此停止試射，並表示這些火箭發射計劃根本不是軍事導向。

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