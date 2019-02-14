親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

影／泰公主參選成砲灰 泰王與軍方關係引揣測

2019-02-14 17:45聯合報 記者周辰陽╱即時報導

泰王胞姊烏汶叻（Princess Ubolratana）上周獲親前總理塔信在野「泰愛國黨」提名為總理候選人，不到一天就遭泰王瓦吉拉隆功譴責「非常不妥」與「違憲」。泰國中選會11日宣布撤銷烏汶叻參選資格，13日更要求憲法法庭解散泰愛國黨。

身為先王蒲美蓬長女的烏汶叻1972年與美國人結婚而放棄頭銜，因此理論上可參政，也不受非常嚴厲的「冒犯君主罪」保護。不過，烏汶叻仍被民間視為王室成員之一。中選會呼應泰王不表苟同，稱「每一位王室成員都適用於相同規範，即君主應超然於政治，並維持政治中立」。

烏汶叻12日晚間上Instagram用泰文發文指出「我很抱歉，真誠希望可為國家和泰國人民效力，卻造成今日此時似乎不該發生的問題」，文末加上英文標籤「事情怎會變這樣」（#howcomeitsthewayitis），被視為她對過去一周紛紛擾擾的沉默斥責。

外媒指出，親塔信勢力贏得2001年後的每一場選舉。在塔信流亡海外後，作為主力的「為泰黨」常面對軍方的解散威脅，塔信親人與盟友因此建立泰愛國黨，一方面當成備胎，一方面也準備爭取更多席次。

泰愛國黨冒風險請出烏汶叻，本來有機會打消親塔信勢力反泰王的指控，並且擴大支持群眾，讓軍頭總理帕拉育面對更大挑戰，泰王的介入卻讓計畫泡湯。

《華郵》分析，泰王可能事先不知道烏汶叻參選，得知後立刻表態反對，但許多人認為泰王不太可能完全不知長姊的大動作。泰王也可能一開始就知道，也表達過不同意，但烏汶叻執意參選，讓他公開發聲，表達不願王室涉入政治紛擾。

另外，泰王也可能事前知情與默許，甚至暗助烏汶叻參政，以聯合塔信勢力，疏遠帕拉育的軍政府；或者，泰王姊弟聯手，對外由烏汶叻公開表態參選，泰王維持中立，形同包容塔信勢力及淡化軍系色彩，但事態發展最終都不如一開始預期。

目前外界仍不清楚烏汶叻與泰王直接聯繫的程度，但考慮到整起事件餘波盪漾，烏汶叻都必須暫時淡出公眾視野。

面對中選會指控「對君主立憲制有敵意」而被告上憲法法庭，泰愛國黨黨魁伊布查普稱該黨沒有得到事先通知，完全是看報紙才曉得此事，也對中選會啟動調查和事態發展如此快速感到「困惑」。

伊布查普表示，泰愛國黨所作所為誠摯又充滿善意，但「陛下與君主制在我們之上」，該黨已準備接受調查，並且爭取上庭據理力爭的機會。

外媒認為，帕拉育可能因為烏汶叻參政事件而鞏固地位，但他仍須面對擁有強大支持的為泰黨與其盟友。泰國那黎宣大學（Naresuan University）講師錢伯斯（Paul Chambers）認為，泰愛國黨有可能被解散，瑪希隆大學（Mahidol University）助理教授旁猜達（Punchada Sirivunnabood）則指出，要是親塔信政黨一直被解散，雙方的衝突永遠都無法畫下休止符。

泰王胞姊烏汶叻（Princess Ubolratana）宣布代表前總理塔信的政黨...
泰王胞姊烏汶叻（Princess Ubolratana）宣布代表前總理塔信的政黨參選總理，本可望成為軍政府首腦帕拉育的勁敵，但在泰王瓦吉拉隆功表態反對後，烏汶叻的參選資格即遭撤銷。泰王在這齣「宮廷劇」中扮演的角色也引發外界揣測。美聯社
分享

泰王中選會泰國
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

新加坡卡爾頓飯店爆炸引發火災 疏散千人

2019-02-14 16:09

尚比亞計劃捕殺2000隻河馬 動保人士痛批

2019-02-14 17:05

從中亞到土耳其：突厥國家如何看「新疆再教育營」？

2019-02-14 17:12

奧地利反對黨要求：男性全面放育嬰假

2019-02-14 14:55

安華：2年內接掌首相 追高盛1MDB醜聞之責

2019-02-14 14:50

南韓智慧手機使用率高 2成低頭族成癮

2019-02-14 14:50

日本愛知縣連爆豬瘟 擬請自衛隊支援

2019-02-14 14:49

金牌泳將罹病 日奧運大臣為失言道歉拒下台

2019-02-14 14:31

福島電廠首次接觸調查 機器手順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 14:24

拚5G競賽 華為願配合各國資安要求

2019-02-14 14:16

菲國記者瑞薩涉誹謗被捕 拘留一夜後交保獲釋

2019-02-14 14:07

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380宣布停產

2019-02-14 13:53

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:51

精銳遇襲！伊朗「革命衛隊」遭自爆伏擊，至少27死

2019-02-14 13:49

日女泳將罹白血病 帶動骨髓捐贈受關注

2019-02-14 13:13

大馬人口3260萬 亞洲第18

2019-02-14 13:10

EU版權新法達共識 網路大咖新聞搜尋須付費給內容業者

2019-02-14 13:09

阿根廷民眾示威 要求宣布糧食緊急狀態

2019-02-14 13:06

情人節非傳統 印尼穆斯林組織籲勿慶祝

2019-02-14 12:35

歐盟將沙烏地列入洗錢黑名單 英國不滿

2019-02-14 12:35

影／斯里蘭卡誠徵「劊子手」月薪1萬6千元

2019-02-14 12:27

爭同婚自由 日本同志首度發起民法違憲訴訟

2019-02-14 12:00

IG出現穆斯林同志漫畫 遭印尼施壓撤帳號

2019-02-14 11:51

韓美外長華沙相會 協商第二次川金會

2019-02-14 11:20

英國因應脫歐 傳政府盼情報頭子延後退休

2019-02-14 10:32

歐盟達成線上版權初步協議 強化內容提供者權益

2019-02-14 10:24

福島電廠首次接觸調查 機器「手」順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 09:38

巴西礦場水壩潰決 死亡增至166人

2019-02-14 09:35

不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

2019-02-14 09:28

梅克爾執政夥伴：檢討美德核武協議

2019-02-14 00:08

泰王知情否？ 4種「可能」暗藏王、軍角力

2019-02-14 00:08

提名公主參選 泰愛國黨恐遭解散

2019-02-14 00:08

掃毒絕不退讓！杜特蒂諷人權組織：call上帝來干預

2019-02-13 23:19

德擬修電信法 排除華為參與5G建設

2019-02-13 22:47

菲知名記者涉誹謗被捕 維權人士怒批遭迫害

2019-02-13 22:25

國會封殺2019預算案 西班牙恐提前大選

2019-02-13 22:15

「時代」雜誌風雲人物 菲律賓媒體人涉誹謗罪被捕

2019-02-13 21:50

肯亞小飛機失事墜毀 機上5人悉數罹難

2019-02-13 20:22

川普稱南韓願為駐韓美軍加碼5億美元 青瓦台否認

2019-02-13 20:19
看更多

熱門文章

購物專家說 別在好市多買這8種商品

2019-02-13 22:31

加拿大藏籍學生會長遭陸生連署罷免 台籍跨性別副會長聲援

2019-02-13 19:40

監守自盜！ 蘋果高階主管驚爆涉入內線交易

2019-02-14 07:13

千禧世代想存錢？專家：應改掉三個愚蠢消費習慣

2019-02-13 21:10

整形、搞間諜軟體躲追緝 墨國大毒梟最後竟栽在自己手上

2019-02-14 10:00

10億桶儲量！南非發現天然氣 總統稱「重大改變契機」

2019-02-14 11:54

周旋酒精毒品性愛趴 英樂透得主10年燒光4億「不後悔」

2019-02-14 12:32

他不是外星人！ 出生「自帶住宅」 巴西水泡寶寶照片瘋傳

2019-02-14 15:00

巨無霸再見！訂單太少 空中巴士最大客機A380宣布停產

2019-02-14 13:53

影／久旱逢暴雨！澳洲近50萬頭牛慘死 畜牧業告急

2019-02-14 13:00

掃毒絕不退讓！杜特蒂諷人權組織：call上帝來干預

2019-02-13 23:19

45樓陽台丟椅子惹公憤 加拿大女子被控多罪

2019-02-14 09:50

南韓每年吃100萬隻狗 動保團體展開救狗行動

2019-02-13 21:16

川普：考慮延長中美貿戰休兵期限

2019-02-14 00:27

看猛男脫衣秀竟看到失明！ 58歲嬤被褲子甩到進醫院

2019-02-14 12:27

提名公主參選 泰愛國黨恐遭解散

2019-02-14 00:08

繼狂奔的大豆船後 2艘滿載特斯拉貨輪正趕往大陸

2019-02-14 15:59

墨西哥毒梟定罪千億資產沒收 遭提議用來蓋邊境圍牆

2019-02-14 00:08

美國石油需求成長全球居冠 為何對油市多頭是壞消息？

2019-02-13 21:31

川普瞎扯：美墨高牆比聖母峰還難爬

2019-02-14 08:29

習近平示好 將見美談判代表

2019-02-14 00:50

德擬修電信法 排除華為參與5G建設

2019-02-13 22:47

這家餐廳吃喝一頓付多少錢隨你 能夠存活嗎？

2019-02-14 16:21

對美太軟弱？習嗆美對話巧合曝光

2019-02-14 00:27

泰王知情否？ 4種「可能」暗藏王、軍角力

2019-02-14 00:08

怕川普不取消對中國製產品的關稅 企業自救

2019-02-14 12:53

貿易磋商樂觀情緒推升美股 道瓊收漲118點

2019-02-14 06:50

鴨子也會溺死 澳洲驚見40多隻死鴨

2019-02-14 14:16

福島電廠首次接觸調查 機器「手」順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 09:38

中美高級別磋商登場 牽頭人合照為何照了3次？

2019-02-14 12:24

美州長下台前赦免酒駕慣犯 助爭取高薪工作

2019-02-14 09:02

不退出5G競賽 華為願配合各國安全要求

2019-02-14 09:28

招生限制身高 越南師範大學引爭議

2019-02-14 10:48

美元走高 受通膨數據及貿易談判樂觀跡象提振

2019-02-14 07:55

影／服役5111日 NASA宣布火星探測車機會號任務結束

2019-02-14 12:01

川普前競選經理連續說謊 法官取消認罪協議

2019-02-14 09:40

多次越獄、賄賂總統 大毒梟的傳奇人生

2019-02-14 00:08

美華府智庫研究：中國尖端科技仍需依賴美國

2019-02-14 12:15

愛情詐騙猖獗 全美去年損失高達43億

2019-02-14 14:55

克魯曼預言美經濟衰退 美銀美林唱反調

2019-02-14 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top