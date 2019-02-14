影／泰公主參選成砲灰 泰王與軍方關係引揣測

2019-02-14 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



泰王胞姊烏汶叻（Princess Ubolratana）上周獲親前總理塔信在野「泰愛國黨」提名為總理候選人，不到一天就遭泰王瓦吉拉隆功譴責「非常不妥」與「違憲」。泰國中選會11日宣布撤銷烏汶叻參選資格，13日更要求憲法法庭解散泰愛國黨。

身為先王蒲美蓬長女的烏汶叻1972年與美國人結婚而放棄頭銜，因此理論上可參政，也不受非常嚴厲的「冒犯君主罪」保護。不過，烏汶叻仍被民間視為王室成員之一。中選會呼應泰王不表苟同，稱「每一位王室成員都適用於相同規範，即君主應超然於政治，並維持政治中立」。

烏汶叻12日晚間上Instagram用泰文發文指出「我很抱歉，真誠希望可為國家和泰國人民效力，卻造成今日此時似乎不該發生的問題」，文末加上英文標籤「事情怎會變這樣」（#howcomeitsthewayitis），被視為她對過去一周紛紛擾擾的沉默斥責。

外媒指出，親塔信勢力贏得2001年後的每一場選舉。在塔信流亡海外後，作為主力的「為泰黨」常面對軍方的解散威脅，塔信親人與盟友因此建立泰愛國黨，一方面當成備胎，一方面也準備爭取更多席次。

泰愛國黨冒風險請出烏汶叻，本來有機會打消親塔信勢力反泰王的指控，並且擴大支持群眾，讓軍頭總理帕拉育面對更大挑戰，泰王的介入卻讓計畫泡湯。

《華郵》分析，泰王可能事先不知道烏汶叻參選，得知後立刻表態反對，但許多人認為泰王不太可能完全不知長姊的大動作。泰王也可能一開始就知道，也表達過不同意，但烏汶叻執意參選，讓他公開發聲，表達不願王室涉入政治紛擾。

另外，泰王也可能事前知情與默許，甚至暗助烏汶叻參政，以聯合塔信勢力，疏遠帕拉育的軍政府；或者，泰王姊弟聯手，對外由烏汶叻公開表態參選，泰王維持中立，形同包容塔信勢力及淡化軍系色彩，但事態發展最終都不如一開始預期。

目前外界仍不清楚烏汶叻與泰王直接聯繫的程度，但考慮到整起事件餘波盪漾，烏汶叻都必須暫時淡出公眾視野。

面對中選會指控「對君主立憲制有敵意」而被告上憲法法庭，泰愛國黨黨魁伊布查普稱該黨沒有得到事先通知，完全是看報紙才曉得此事，也對中選會啟動調查和事態發展如此快速感到「困惑」。

伊布查普表示，泰愛國黨所作所為誠摯又充滿善意，但「陛下與君主制在我們之上」，該黨已準備接受調查，並且爭取上庭據理力爭的機會。