時代年度風雲人物 菲律賓記者瑞薩涉毀謗被捕

2019-02-14 19:00 世界日報 編譯中心/綜合13日電



菲律賓知名記者被捕,維權人士怒批遭迫害。 歐新社 分享 facebook 菲律賓資深記者、2018年時代雜誌年度風雲人物瑞薩(Maria Ressa),13日在她位於馬尼拉的辦公室因涉嫌誹謗遭國家調查局逮捕。外界相信,這是由於她多次與總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)發生衝突,所招致的政治迫害。瑞薩遭菲律賓國家調查局(NBI)拘留一晚,繳交保釋金後離開馬尼拉法院。

瑞薩因在記者調查工作中堅持揭發、捍衛真相,獲選為2018年時代雜誌年度風雲人物(Person of the Year)。該年的風雲人物主題是「真相守護者和事實之戰」(The Guardians and the War onTruth)。

瑞薩在受到一名涉嫌謀殺、人口販賣及販毒的商人投訴後被捕。菲律賓司法部代表這名商人提起訴訟,該商人否認有任何不當行為。杜特蒂政府堅持認為逮捕是對申訴的正常回應。瑞薩的被捕源於2012年的一篇報導,該報導稱這位商人與該國最高法院的一名法官有關聯。

瑞薩在被捕後發表聲明說:「我們沒有被嚇倒。再多的法律案件、黑色宣傳和謊言也無法讓繼續堅守陣地的菲律賓記者噤聲。」她補充道:「這些法律上的伎倆讓人們看到政府會讓記者們沉默多久,包括迫使我在監獄裡過夜的卑鄙行徑。」

瑞薩之所以讓當局恨得牙癢癢,因為她主持的新聞網站拉普勒(Rappler)多次刊登報導,對總統杜特蒂的招牌掃蕩毒品行動持批判態度。瑞薩的被捕代表著政府對拉普勒施加的壓力大幅升級。拉普勒已面臨逃稅指控,可能會因此被迫關閉。

菲律賓全國記者聯盟13日針對瑞薩被捕一事表示:「瑞薩顯然是因被操弄的網路誹謗罪名被捕,這是流氓政府的無恥迫害行動。」聯盟也指出:「政府正以行動證明,為強迫批判性媒體噤聲,它可以無所不用其極。」

在無國界記者組織去年發布的新聞自由排名中,菲律賓下滑了6位。該組織表示,由於政府大力壓制批評聲音,該國的排名已在180個國家中降至133名。