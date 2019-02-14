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自殺炸彈27死 伊朗嗆美國搞鬼

2019-02-14 19:01世界日報 編譯中心／綜合13日電

伊朗國營媒體報導，一名自殺炸彈客13日在東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）發動攻擊，造成伊朗革命衛隊27名成員喪命，還有13人受傷。

路透報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）聲明指出，一名自殺炸彈客駕駛載滿炸藥的車子，攻擊一輛運送革命衛隊成員的公車，導致27人死亡、13人受傷。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency）報導，伊斯蘭教遜尼派組織正義軍（Jaish al-Adl）宣稱犯案。這個組織自稱是為少數民族俾路支人（Baluchis）尋求更多權益及更好的生活條件。

伊朗曾指控中東地區對手、遜尼派國家沙烏地阿拉伯支持遜尼派分離主義組織，這些組織攻擊伊朗的安全部隊，利雅德當局則否認這些指控。

另據蘋果日報報導，伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）暗示，此事件與美國在波蘭華沙發起的一個中東問題會議有關。他說，「伊朗遇襲的同一天，華沙的鬧劇上演，不是很巧合嗎…美國看來總是押錯注，但預期不同結果。」

華沙中東問題部長級會議由美國發起，13日起一連兩天舉行，逾60國代表出席，伊朗問題是會議主要議題之一。美國希望藉會議對伊朗進一步施壓。

伊朗中東遜尼派
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