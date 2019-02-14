星國卡爾頓飯店傳火警 疏散約1千人無人受傷

2019-02-14 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



海峽時報報導，新加坡14日下午發生飯店火災事故，座落在百勝路上的卡爾頓飯店後面一個房間竄出濃煙，目擊者並說聽到幾聲巨大的爆炸聲，約1000人已從該大樓疏散，無人受傷。此外，飯店所在地區也因配合救災而緊急斷電。