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星國卡爾頓飯店傳火警 疏散約1千人無人受傷

2019-02-14 16:09聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

海峽時報報導，新加坡14日下午發生飯店火災事故，座落在百勝路上的卡爾頓飯店後面一個房間竄出濃煙，目擊者並說聽到幾聲巨大的爆炸聲，約1000人已從該大樓疏散，無人受傷。此外，飯店所在地區也因配合救災而緊急斷電。

新加坡民防部隊（SCDF）表示，位在百勝路76號的卡爾頓飯店在下午1點15分發生火災，火勢已被控制在電掣房內。SCDF人員使用滅火器將火撲滅。

圖為停在飯店外的一輛消防車。圖擷自海峽時報
圖為停在飯店外的一輛消防車。圖擷自海峽時報
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新加坡火災爆炸
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