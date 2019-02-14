影／斯里蘭卡誠徵「劊子手」月薪1萬6千元

2019-02-14 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



面對日益猖獗的毒品走私犯罪，斯里蘭卡政府決定硬起來，效法菲律賓總統杜特蒂發動毒品戰爭。斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）7日在國會表示，「未來兩個月內，要授權對毒犯執行死刑」，不過首先他得解決「劊子手」嚴重不足的問題。外媒就發現，本周起當地官方報紙上竟開始出現「劊子手」的徵人啟事。

刊登在官方報紙《每日新聞報》上的徵人啟事，開出每月36310印度盧比的待遇，約合台幣1萬6千元，任何年紀介於18到45歲的斯里蘭卡男性皆可應徵，條件上除了要求應徵者有普通教育文憑並且背景清白，還特別註明要有「正義感」跟「抗壓性」。

《BBC》報導，斯里蘭卡刑法中雖有死刑，但自1976年起便不曾執行；2004年起，強姦、謀殺與毒品走私罪最重可處死刑，但法院最多只判處無期徒刑，現監獄內已累積近1300名死囚，其中約48名是因毒品相關罪名。

報導指出，過去5年來斯里蘭卡一直找不到行刑者來執行絞刑。上一任劊子手2014年首次看到絞架就嚇到請辭，去年聘請的新人也無故未到班。