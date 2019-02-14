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爭同婚自由 日本同志首度發起民法違憲訴訟

2019-02-14 12:00聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本的同志遊行。美聯社
日本的同志遊行。美聯社
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質疑日本法律未認可同志婚姻關係，違反憲法保障的婚姻自由與平等原則，日本跨8個都府道縣的13對同志今日同時提起國賠訴訟。這是日本首度針對民法禁止同志婚是否違憲而提起的訴訟。

13組人馬今日分別向東京、札幌、名古屋、大阪地方法院提訴，要求一人100萬日圓國家賠償。這些提告者表示，要為了創造一個可以讓更多人自由生活的社會而奮鬥。

辯護律師團表示，憲法規定婚姻是在兩性雙方有共識的基礎上成立，關於配偶的選擇、財產、繼承與居住的處理，離婚權以及家庭相關等事項，法律的制定必須根據個人尊嚴與兩性本質平等為根本，但現行民法禁止同志婚姻，已經侵害了憲法賦予人民的結婚自由。

律師團說，同志婚姻不獲民法認可，不但無法保障其繼承權、共同親權，甚至連住院的探望、租屋同居等都產生各種阻礙，損害民眾權益，國會卻怠惰未加以修法，因而提出訴訟向國家求償。

「每日新聞」訪問提出訴訟的同志伴侶，53歲的鳩貝啓美與47歲的河智志乃兩人已共同生活12年，在這期間感受到各種的不平等待遇，像是其中一方收入減少時，報稅時也不能享受配偶扣除的優遇。鳩貝表示，保持沉默不會有任何改變，希望可以為看不見未來的年輕同志們，打造一個沒有充滿各種不安的社會。

「產經新聞」等指出，訴狀中也提到自1990年代起禁止對不同性向的歧視觀念在全世界不斷擴散，目前全球25個國家、地區認可同志婚姻，日本國內的理解也日益加深。日本國內已有11個自治體採行同志婚姻的認證制度，根據NPO法人彩虹多樣性統計，至1月底為止共有349對同志登記。

對同志集體提出違憲訴訟，法務省僅表示尚未收到訴狀，沒有評論。

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