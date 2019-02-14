福島電廠首次接觸調查 機器「手」順利拿起核燃料碎片

2019-02-14 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



東電首度進行福島第一核電廠2號機組反應堆安全殼內熔落的核燃料碎片的碰觸調查，圖為儀器「手指」與堆積物接觸的模樣。圖片／翻攝產經新聞，東京電力公司提供 分享 facebook 東京電力公司13日首度展開福島第一核電廠2號機組反應爐附近儲存糟熔落的核燃料碎片的接觸調查，初步判斷可能為燃料碎片的小石狀堆積物可取出至外部，未來很可能率先從2號機組取出燃料碎片。

東電昨日所進行的調查，是將導管狀的儀器從安全殼側面貫通部分插入內部，透過2根「手指」般的裝置進行遠端操作，透過觸碰反應爐儲存糟熔落的核燃料碎片，確認硬度等特性，並調查能否將堆積在底部的小石狀燃料碎片拿起。這是首次進行碰觸調查。

東電晚間公布調查概要，調查6個地點中有5處有小石狀堆積物，在每一處嘗試將堆積物舉起，都順利成功，約可拿取3至5公分程度大小的堆積物。

東電計畫基於此次接觸調查，在2019年度後半期展開取出少量燃料碎片的抽樣調查。如果能拿起碎片，就能集中鎖定採集範圍，取出碎片的可能性將提升。若裝置無法做出動作，就有必要開發根據硬度的切割工具等，相關戰略將不得不修改。昨日調查結果成功，讓採集計畫可望順利推行。

2011年福島核事故發生，爐芯熔化的1至3號機組內部均留有大量燃料碎片，此次調查先從2號機組展開，日本政府和東電計畫在2019年度敲定由哪一機組開始取出燃料碎片及施工方法，根據調查結果可能，2號機很可能列為最優先進行的機組；預計2021年將正式啟動取出作業。