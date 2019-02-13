澳洲允難民入境求醫 總理憂移民潮

2019-02-13 18:38 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



澳洲政府強勢對抗國會，寧願重啟離岸拘留政策，就是不願讓難民入境！澳洲國會在反對黨領袖蕭頓的支持下，以些微差距投票通過移民醫療政策，讓被暫留在外島的難民能上岸獲得醫療資源；對此，總理莫里森抨擊，這項決定將讓澳洲邊防被破壞，擔心變成移民入境的SOP，他表示寧願重啟聖誕島的離岸拘留，由醫生判斷是否需要移轉治療。

澳洲離岸政策

根據《紐約時報》報導，堅持強硬移民政策（對澳洲有價值者入境理念）的澳洲一直有移民離岸政策，他們透過與鄰近島國協議，將移民留在諾魯島等地，慢慢等待審核。不過，該國並未規範審核的時間，因此，強制隔離的離岸政策變成澳洲處理難民議題的固定模式，也被批評為「眼不見為淨」。

諾魯島等居留地的隔離措施與基礎建設都很糟糕，不只一次被聯合國與非政府組織批評不人道，據統計，至少12人在拘留中心死亡，而難民兒童更有自殘傾向。

莫里森憂鐵壁不再

《時代報》報導，澳洲國會日前在反對派工黨領袖蕭頓的高呼下，在眾議院以75比74票的小勝、參議院也以36比34票通過醫療法案，讓移民能入境獲得醫療資源。對此，莫里森不滿表示，離岸拘留算是合理之舉，至少減低移民從海上闖關的死亡率，「這些反對派根本不曉得離岸政策的背景，這樣的法案鐵定會削弱我國的邊境安全。」

莫里森擔憂的是，這項法案將使離岸拘留政策不再「鐵壁」，澳洲的人口結構因收入高，面臨人口增長與就業壓力的問題，容易因外來者衝擊而變得敏感，法案可能被未來想闖關入澳洲的移民當成「入境守則」。

重啟聖誕島拘留

雖然法案已過，但莫里森誓言將全力保護澳洲的邊境安全，據《Student Edge》報導，莫里森將重啟關閉沒多久的聖誕島拘留中心，盼將該國鄰近的聖誕島打造成對抗移民的「最後一層防線」，他表示，難民來到拘留中心後，若需要醫療資源，將由專業的醫療團隊評估，是否需要被移轉治療，此舉說明，莫里森仍打算對抗外島上現有的1500多位難民，不願接收這些負擔。

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