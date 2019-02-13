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研究：環境乘載已瀕極限 政府未因應

2019-02-13 17:10台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

人類對環境破壞，讓大自然開始快速反撲。(Photo by Ron Reiring...
人類對環境破壞，讓大自然開始快速反撲。(Photo by Ron Reiring on Flicker under Creative Commons license)
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人類對於環境破壞已進入臨界點，社會與經濟恐失衡。英國智庫公布最新報告指出，氣候變遷與海洋酸化等因素已讓地球環境不穩定來到臨界點，從全球各地極端氣候與洪災事件以倍數成長可見一斑。

據《BBC》報導，英國公共政策研究中心（Institute for Public Policy Research，IPPR）在報告中指出，氣候變遷、大量物種消失、表土侵蝕、森林伐木與海洋酸化等因素，正推動一個已達到臨界點的複雜、動態的環境不穩定過程。因此，政府部門應將焦點轉移至重視環境崩解規模與節奏、對社會的後遺症以及轉型改變的後續需求等3領域上。

IPPR也指出，從1950年起，全球洪災次數已增加15倍，極端溫度事件增加20倍以及野火次數成長7倍。另外，從20世紀中期開始，全球3成的可耕地因侵蝕已變得瘠薄，估計2050年，地球95%土地面積將出現退化。以英國為例，當地每年有220萬公噸表土侵蝕，超過17%的可耕地出現侵蝕現象。該機構也提出，許多科學家相信我們已進入一個快速環境變遷的時代。

據《CNBC》報導，IPPR強調，較貧窮國家更易受到環境破壞的影響，但卻無法準備或應對。報告也表示：「決策者與政治人物並未充分認識到，更別說去應對環境變化帶來的災難性威脅。」除此之外，從1988年起，估計全球100家公司便排放了全球71％的工業溫室氣體。

對此，倫敦大學學院教授魯易司表示，「IPPR說得對，環境變化正以更快的速度發生並有可能破壞社會穩定。糧食供應的日後問題也可能導致價格飆升，因而引發內亂，而且移民數量增加也可能帶給社會壓力。」

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