美司令：美支持以兩岸人民可接受方式 解決兩岸問題

2019-02-13 16:17 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



美國印太司令部司令戴維森12日表示，中國是自由開放印太區域以及美國所面臨的長期最大戰略威脅；此外，美方持續支持雙方應以兩岸人民都可接受的方式、範圍和速度，和平解決兩岸問題。

戴維森給國會的書面證詞指出，美方希望雙方採取措施緩和緊張局勢，改善兩岸關係，中國國家主席習近平的「一國兩制」方案不能反映雙方的意願。

此外，證詞提及，基於台灣關係法，印太司令部將與台灣軍方交流，使台灣能維持足夠的自我防衛能力。

聯邦參議院軍委會12日舉行聽證會，聚焦印太司令部與駐韓美軍，戴維森（Philip Davidson）與駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Abrams）出席作證。

戴維森表示，北京謀求建立一個由中國主導，帶有中方特色的新秩序，以取代印太區域70多年來持續的穩定且和平。

戴維森的書面證詞提及台灣、日本、南韓等地，其中台灣部分，重申美國反對任何片面改變台海現狀的舉措，美方持續支持雙方應以兩岸人民都可接受的方式、範圍和速度，和平解決兩岸問題。

證詞指出，正如習近平新年對台談話所說，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項；美方仍關切中國在海峽兩岸的軍事擴張，北京不透明的軍事能力，以及其不願排除使用武力解決兩岸問題。

戴維森表示，台海的和平與穩定符合美國長久利益，樂見兩岸雙方採取措施緩和緊張局勢，改善兩岸關係；習主席的「一國兩制」統一方案不能反映雙方意願，美國希望雙方繼續進行高層溝通與互動，在尊嚴與尊重的基礎上，進行建設性對話。

戴維森也提到，雖然蔡英文總統與民進黨承諾避免與中國對抗與防止發生意外，但基於北京對台北領導階層的強硬言論，兩岸局勢日益受到關切。

智庫「亞洲協會」12日發布的對中政策建議報告指出，中方逼迫台灣接受統一，美方應嚇阻北京對台軍事侵略；報告也建議美國政府不要貿然改變一中政策。