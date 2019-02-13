美中爭霸「 從外太空爭到子宮」 未來戰場在太空

2019-02-13 16:27 世界日報 編譯中心／綜合12日電



美國國防情報局11日指出，俄羅斯和中國正競相發展能挑戰美國太空地位的科技，其中又以可能損害美國衛星的雷射裝置尤其受關注，可能很快就會阻止美國及其盟邦自由利用外太空；對此中國外交部12日反擊說，美國是在為推進自身太空軍力建設找藉口。

「德國之聲」分析指出，美中兩國早就不止爆發貿易戰，而是在各個領域明和暗鬥，已令美國倍感威脅；包括太空戰略過招、人工智慧領先地位到「生育旅行」防堵，可謂「從外太空爭到子宮」。

國防情報局11日報告指出，中國和俄國正在開發對太空行動自由構成威脅的系統；兩國當前的軍事政策認為控制外太空的能力是「贏得現代戰爭的必要條件」。

國防情報官員說，過去四年來，中、俄針對太空作戰的重要性不斷調整各自軍事力量。這些努力為兩國帶來美國官員口中「強大和有能力」的太空軍，而且還在不斷改進。

報告並說，中俄「增強了偵查能力，使它們能夠監視、跟蹤和瞄準美國和盟國部隊。」

報告還說，「中國和俄羅斯的空間監視網絡能夠搜索、跟蹤和描繪所有地球軌道上的衛星。」

這些能力對於中、俄使用各種能消滅美國衛星或使美國衛星喪失能力的系統至關重要，這些系統包括雷射武器和反衛星飛彈。

美國1月底發布的「全球威脅評估報告」還說，中國已擁有能打擊低地軌道衛星的反衛星飛彈，而俄羅斯一直在實地測試地面雷射武器。

除了對太空中的競爭提出警告，在川普總統11日下令重視人工智慧，以便與中國競爭霸主地位後，五角大廈12日公布首份人工智能戰略，擬在戰爭中運用人工智能，包括用於情蒐以及預見戰機和戰艦可能遇到的狀況等。在中國以國家級戰略來發展和投資的情況下，美國擔心在這個關鍵領域將被中國超越。

數據創新中心研究員卡斯特羅(Daniel Castro)指出，「如果政府希望人工智慧倡議帶來實際變革，需要做的不僅是重新編列用於人工智慧研究的現有資金、技能和基礎設施開發。」他呼籲制定更全面的人工智慧戰略，涵蓋數位自由貿易、數據收集政策和其他問題等領域。