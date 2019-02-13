大毒梟古茲曼定10宗罪 追繳140億「可用來築牆」

2019-02-13 15:05 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



全世界最惡名昭彰的墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman） 12日被聯邦陪審團判定10項控罪全部成立；共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)也隨即提出法案，指檢方要求沒收古茲曼的毒品利潤和資產140億元，可以直接用於興建邊界圍牆。

克魯茲最早曾於1月3日做出類似提議，如今他和幕僚人員連夜擬出的「確保合法徵收隱藏資產以維護法治」提案，可能有機會在參院通過。

美聯社報導，古茲曼走私毒品案歷經三個月審判過程，全案涉及規模龐大的走私行動，內容充斥好萊電影般的情節：恐怖殺戮、政治報復，墨西哥胡椒罐裡藏古柯鹼、槍枝鑲滿寶石，他還與情婦經由隱密通道裸體逃脫。

61歲的古茲曼12日在法庭現場，聆聽法官宣讀他陰謀走私毒品的有罪判決。他的妻子柯羅奈爾-艾斯普洛(Emma Coronel Aispuro)也在場觀看，在無奈得知判決結果後，夫婦兩人還互比大拇指。

古茲曼的刑期訂於6月25日宣判。他可能會被送往安全監控程度最高的聯邦監獄，以防再次成功逃獄。古茲曼曾於2001年躲在洗衣槽內逃出監獄；2014年，他再次逃獄，騎著摩托車穿越長達一哩的火車鐵軌隨道，成為墨西哥家喻戶曉的民間英雄。

在法庭結辯過程中，辯方律師只花半小時替古茲曼做結辯，也並未否認罪行，但辯方敦促陪審團不要相信那些「說謊、偷竊、欺騙、交易毒品和殺人」的政府證人。

聯邦檢察官多諾霍(Richard P. Donoghue)則指此判決是「遭受巨大痛苦的美國人民的勝利」，他指被告在邊界上施放毒藥，希望古茲曼被判終身監禁且不得假釋。

陪審團是在廣泛審理六天後做出的判決，他們分析1980年代後期以來，古茲曼和他領導的墨西哥最大販毒集團西納羅亞(Sinaloa Cartel)，持續走私大量毒品到美國賺取數十億美元利潤的各項證據，由於證據數量龐大，被調查當局用「雪崩」來形容。