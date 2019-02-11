英衛報揭露：至少17名澳洲維族居民回新疆時遭關押
英國衛報報導，至少有17名維吾爾族澳洲居民在前往新疆探親期間，遭到中國當局軟禁、囚禁或拘留於「再教育營」中。
衛報引述現居澳洲的維吾爾族維權人士史瓦特（Nurgul Sawut）表示，她已收集到至少17 個維族澳洲居民個案，其中15人為澳洲永久居民，2人持配偶簽證，他們皆在前往新疆探親過程被當局拘禁。
目前17人中，有一人被囚禁於監獄，四人遭軟禁家中，其餘12人則被拘留在「再教育營」中。
為澳洲約3000名維族居民爭權益的人士指出，中國官方對他們進行嚴重騷擾，包括恐嚇電話和要求發送個人資料等，若不遵守，將面臨家人遭報復的威脅。
居住在澳洲雪梨的52歲土爾桑（Dilmurat Tursun）及其妻子於2017年前往新疆探親時，一入境就被扣押護照，導致無法回家。目前土爾桑已音訊全無，據信已被關進「再教育營」，妻子則被當局軟禁。
土爾桑妻子的姊姊感到絕望透頂，不知道土爾桑為何會被監禁，「我唯一想到他可能犯的罪，就是他移民澳洲，且在這擁有親戚」。
除了失蹤案頻傳，不少身處澳洲的維族人亦遭到中國當局騷擾。居住在澳洲阿得雷德的阿卜杜呼帕爾（Rashida Abdughupur）透露，去年耶誕節接到中國警方的微信視訊電話，警方給她看母親在警局戴上手銬的畫面，威脅她交出駕照、護照和簽證等個資。
阿卜杜呼帕爾表示，中國警方隨後已刪除她母親的微信帳號，她至今都無法聯繫到母親，不知是否被關進「再教育營」。
報導指出，史瓦特去年曾向澳洲外交及貿易部反應，有至少九名維族澳洲居民遭中國拘禁，但至今只有一人獲釋返回澳洲。
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