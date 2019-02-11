親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華航機師罷工第四天 王浩宇警告：估算明將3、4成班機停飛

英衛報揭露：至少17名澳洲維族居民回新疆時遭關押

2019-02-11 15:13聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國衛報報導，至少有17名維吾爾族澳洲居民在前往新疆探親期間，遭到中國當局軟禁、囚禁或拘留於「再教育營」中。

衛報引述現居澳洲的維吾爾族維權人士史瓦特（Nurgul Sawut）表示，她已收集到至少17 個維族澳洲居民個案，其中15人為澳洲永久居民，2人持配偶簽證，他們皆在前往新疆探親過程被當局拘禁。

目前17人中，有一人被囚禁於監獄，四人遭軟禁家中，其餘12人則被拘留在「再教育營」中。

為澳洲約3000名維族居民爭權益的人士指出，中國官方對他們進行嚴重騷擾，包括恐嚇電話和要求發送個人資料等，若不遵守，將面臨家人遭報復的威脅。

居住在澳洲雪梨的52歲土爾桑（Dilmurat Tursun）及其妻子於2017年前往新疆探親時，一入境就被扣押護照，導致無法回家。目前土爾桑已音訊全無，據信已被關進「再教育營」，妻子則被當局軟禁。

土爾桑妻子的姊姊感到絕望透頂，不知道土爾桑為何會被監禁，「我唯一想到他可能犯的罪，就是他移民澳洲，且在這擁有親戚」。

除了失蹤案頻傳，不少身處澳洲的維族人亦遭到中國當局騷擾。居住在澳洲阿得雷德的阿卜杜呼帕爾（Rashida Abdughupur）透露，去年耶誕節接到中國警方的微信視訊電話，警方給她看母親在警局戴上手銬的畫面，威脅她交出駕照、護照和簽證等個資。

阿卜杜呼帕爾表示，中國警方隨後已刪除她母親的微信帳號，她至今都無法聯繫到母親，不知是否被關進「再教育營」。

報導指出，史瓦特去年曾向澳洲外交及貿易部反應，有至少九名維族澳洲居民遭中國拘禁，但至今只有一人獲釋返回澳洲。

居住在澳洲亞阿得雷德的阿卜杜呼帕爾表示，她遭到中國警方騷擾。翻攝自衛報
居住在澳洲亞阿得雷德的阿卜杜呼帕爾表示，她遭到中國警方騷擾。翻攝自衛報
分享
中國政府在新疆建立「再教育營」，關押大量少數民族和穆斯林。圖為在「再教育營」外的...
中國政府在新疆建立「再教育營」，關押大量少數民族和穆斯林。圖為在「再教育營」外的中國警察。路透
分享

澳洲新疆探親

相關新聞

生4個小孩媽媽終身免稅？排外匈牙利的「少子化」戰爭

2019-02-11 14:25

匈牙利鼓勵生育！生4胎終生免繳所得稅

2019-02-11 09:25

第2次川金會將於河內登場 越南民眾歡迎

2019-02-11 14:50

川習會 傳3月中在海湖莊園舉行

2019-02-11 14:18

2美艦今駛近南海美濟礁 恐激怒北京不利美中關係

2019-02-11 14:01

提名泰王姊選總理 惹滅黨之禍

2019-02-11 13:36

泰國王室、軍方對決？ 12小時鬧劇！

2019-02-11 13:34

敘利亞親美聯軍 強攻IS最後據點

2019-02-11 13:30

新版核飛彈條約納中國 俄專家：可藉貿易戰施壓

2019-02-11 13:28

韓媒：終戰宣言計畫寫入河內宣言

2019-02-11 13:27

要求總統下台 海地示威進入第4天

2019-02-11 11:49

英國防大臣：脫歐後英國應動用硬實力

2019-02-11 11:47

日本建國紀念日 安倍誓言開創更美好未來

2019-02-11 11:34

第二次川金會 南韓民眾看好解決北韓核問題

2019-02-11 11:08

敘利亞撤軍 美將領：可能於數週後展開

2019-02-11 11:06

川金二會加持 文在寅民調支持率重新站上50%

2019-02-11 11:04

泰皇姊染政被打臉 猜猜專制國王哪區最多？

2019-02-11 11:00

被爆來台有半裸小姐陪酒 美禰市長補選勝出求清白

2019-02-11 08:03

提名泰王親姊選總理 惹來滅黨之禍

2019-02-11 00:21

親美聯軍 強攻IS最後據點

2019-02-11 00:21

分攤駐軍費／怕成川金會籌碼 南韓只能妥協

2019-02-11 00:21

韓美各退一步 駐軍費285億創新高

2019-02-11 00:21

不滿總理屈服加泰隆尼亞分離派 西班牙數萬人示威

2019-02-10 22:55

紀錄片揭露歐盟主席曾不爽梅克爾 原因是她做了這件事

2019-02-10 22:39

法國各行業罷工司空見慣 民眾習於應變

2019-02-10 22:32

爭取更多談判時間 梅伊將保證進行更多脫歐辯論

2019-02-10 22:17

土耳其批新疆人道恥辱 中國要求收回指責

2019-02-10 21:28

河野太郎訪菲 提供貸款助菲發展交通網

2019-02-10 20:23

脫歐期限將至 英歐加快協商盼避無協議災難

2019-02-10 20:10

影／悲！抓欄杆哭求媽不要跳 母緊抱10歲兒跳橋雙亡

2019-02-10 18:56

磋商第2次川金會 韓美層峰將通話溝通

2019-02-10 16:23

關切華為勢力增長 龐培歐罕見將訪中歐

2019-02-10 16:05

委內瑞拉軍方人士 棄馬杜洛轉挺瓜伊多

2019-02-10 15:44

川金二會前 美國與北韓下周搶先會談

2019-02-10 14:36

不要蘋果店！群眾集資搶救墨爾本聯邦廣場

2019-02-10 13:55

只因皮膚黑被迫扮恐怖分子 英士兵獲賠2000萬

2019-02-10 13:48

脫歐搞烏龍！英運輸大臣出包 朝野要求下台

2019-02-10 13:34

委內瑞拉總統鬧雙包 美俄安理會提案互槓

2019-02-10 13:26

泰國普吉兩船相撞 數名大陸遊客受傷

2019-02-10 12:40
看更多

熱門文章

正妹雙胞胎共享男友8年 夜夜3人行盼同時懷孕

2019-02-10 16:26

美中貿易戰暫休兵 美智庫：中國是競爭對手 不是流氓

2019-02-10 16:25

地球北磁極 加速移向俄羅斯

2019-02-10 21:13

影／悲！抓欄杆哭求媽不要跳 母緊抱10歲兒跳橋雙亡

2019-02-10 18:56

倫敦動物園蘇門答臘虎 相親變謀殺

2019-02-10 22:34

台股今天開盤會大漲？要看你問哪一檔股票

2019-02-11 07:09

「狄更斯疾病」重回英國 近年病例暴增

2019-02-10 20:40

被爆來台有半裸小姐陪酒 美禰市長補選勝出求清白

2019-02-11 08:03

匈牙利鼓勵生育！生4胎終生免繳所得稅

2019-02-11 09:25

手機與平板料不受影響！川普本周擬禁美電信商用陸設備

2019-02-10 23:25

美國會提案 取消各國綠卡限額

2019-02-11 00:21

「口紅指數」為何不再是有用的經濟風向球？

2019-02-10 22:38

星期人物／叛逆泰王大姊 為愛棄公主頭銜

2019-02-10 16:06

本周開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-11 07:55

韓美各退一步 駐軍費285億創新高

2019-02-11 00:21

土耳其批新疆人道恥辱 中國要求收回指責

2019-02-10 21:28

紀錄片揭露歐盟主席曾不爽梅克爾 原因是她做了這件事

2019-02-10 22:39

中美談判關鍵周 北京痛點攻防戰

2019-02-11 00:01

安樂死不成 男拿假槍佯裝搶銀行讓警擊斃

2019-02-11 11:20

北極熊大舉入侵住宅區 俄新地島進入緊急狀態

2019-02-10 19:40

根本酷刑！印尼警偵訊出奇招 用2米巨蛇纏身逼供

2019-02-11 12:42

提名泰王親姊選總理 惹來滅黨之禍

2019-02-11 00:21

IMF提出警告 各國要準備因應可能的經濟風暴

2019-02-11 03:34

美中高階貿易談判 14日過招

2019-02-11 00:00

不滿總理屈服加泰隆尼亞分離派 西班牙數萬人示威

2019-02-10 22:55

中國擠下南韓 首度躍全球最大LCD電視製造國

2019-02-10 22:00

影／撐不住！爬天花板逃獄 笨囚墜地又回籠

2019-02-10 18:55

民主黨人群起挑戰川普 將再添女參議員克羅布查

2019-02-10 22:38

泰皇姊染政被打臉 猜猜專制國王哪區最多？

2019-02-11 11:00

Google高層：全球控管科技 應有通用規範

2019-02-10 22:45

名家瞭望／卡爾斯丹：FinTech引發風險 各國須管控

2019-02-11 00:46

情人節送男同事巧克力遭女性詬病 日本企業頒禁令

2019-02-11 12:47

2米高的玩具熊、30公斤乳酪 好市多誇張大的六款商品

2019-02-11 11:23

美中貿易戰難解 商品行情走跌

2019-02-11 00:12

高恩翻版 皮魯奇掉進「美國陷阱」

2019-02-11 00:17

親美聯軍 強攻IS最後據點

2019-02-11 00:21

每日辦公行程曝光挨批太爽 川普為己辯護

2019-02-11 12:23

怕成川金會籌碼 駐韓美軍軍費分攤南韓只能妥協

2019-02-10 21:50

網紅部落客 給你看不同年代最佳體型

2019-02-11 12:48

特派專欄／搭救生艇逃難 英國衛報記者為何想當德國人

2019-02-10 22:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top