泰國王室、軍方對決？ 12小時鬧劇！

2019-02-11 13:34 世界日報 記者 世界日報 記者 郭崇倫



8日是泰國各政黨向中選會提名總理人選的最後一日，在野的泰愛國黨登記國王的胞姐烏汶叻公主為總理人選，對上前軍頭總理巴育，為泰國政壇投下震撼彈。

但是國王很快就站在巴育這邊，晚間11時發布聲明：王室高階成員不管用什麼形式參與政治都違背王室傳統，暗示公主參選是「高度不適當」的行為，這讓泰愛國黨只好表示敬謹接受，而本周一選委會也會駁回烏汶叻的選舉資格。

這場卻克里王朝內鬥，形同鬧劇，不到12小時就結束了，根本不是外界期待的王室與軍方的對決，但作為病理切片，正好用來理解泰國政治。

自2006年軍方逼迫總理塔信下台流亡海外以來，他幕後支持的政黨，換不同名字，每次大選都獲勝，軍方幕後支持黃衫軍街頭抗議示威，塔信也發動東北部農民以紅衫軍反示威，讓軍方終於鐵下心，2014年再度政變後，長期不還政於民，直到今年才宣布將於3月24日舉行大選。

塔信支持的泰愛國黨原以為使出釜底抽薪的妙招，一是長公主曾嫁給美國人，已沒有皇族身分，所以應有參選資格，選委會不敢拒絕；其次，自詡為保皇派的巴育，不敢冒大不諱，批評前皇族，選戰勢必綁手綁腳。

外界第一時間以為，大姊參選，不可能沒有事先徵得弟弟泰王的同意。更有人猜測泰王可能讓塔信回國，甚至談妥選後的權力安排布局，畢竟當時王儲瓦吉拉隆功與塔信的關係之好，眾所皆知，這也是塔信投資「未來國王」與軍方支持「現在國王」之間最尖銳的矛盾。

2016年老王駕崩，王儲並未立即登基，而由樞密院主席暫代攝政一職，換句話說是被「留宮查看」，一是防止王儲的穢行劣跡被爆出來，形象不符王位，但真正重要的是與軍方達成政治交易。

這個交易由幾個部分組成，一是軍政府同意，皇家資產管理局名下600億美金的財產，由國王全權掌控；過去管理局管理委員會主席是財政部長，至少名義上有全民監督，類同主權基金，現在則成為國王的私產。

二是國王基本上接受並公布生效軍政府制定的新憲法，這是仿效緬甸軍政府憲法，保障軍人干政的特權，其中規定總理由上下議院選舉產生。此次大選直接間接選出五百名下議院議員，但上議院的所有250名議員由軍方指派出任。換句話說，還沒選舉，軍方已掌握了三分之一席次。

最後，泰國有全世界最嚴厲的「冒犯君主罪」，刑法規定，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、皇后、王儲或攝政王，最高將被判處十15年徒刑。過去一年，軍政府對此執行越趨嚴格，氣氛之高壓，從紐約時報聯絡五個當地專家都不敢評論，可以看出。

對於泰國民主派來說，期待泰王轉向，壓制軍方，甚至認為找錯公主，如果詩琳通公主肯出馬，局面將不同，都是大錯特錯的；權力不應來自國王，而是來自人民，這次選舉如果軍方與王室的聯盟獲勝，也只是顯示泰國仍然是個不民主的國家。