敘利亞親美聯軍 強攻IS最後據點

2019-02-11 13:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合10日電



法新社 分享 facebook

美國支持的敘利亞反政府武裝勢力「敘利亞民主軍」（SDF）9日宣布，已對「伊斯蘭國」（IS）在敘國東部、靠近伊拉克邊境的最後據點發起攻擊，但遭遇到該極端組織的頑強抵抗。

敘利亞民主軍向美聯社表示，「最有經驗的」 IS成員正捍衛著他們的最後據點。IS在兩年前曾一度控制敘國和伊拉克大片土地，如今則躲在敘國東部代爾祖爾省內靠近伊拉克邊境的一小塊地方。

在停火超過一周讓大約2萬平民逃離後，敘利亞民主軍發言人巴利9日表示，該組織正於邊境村莊巴古斯內進行「擊垮IS的最終戰役」，「戰鬥非常激烈。留在裡面的人都是最有經驗的人，他們正捍衛他們的最後一個據點。根據這一點，你可以想像戰鬥激烈的程度與規模。」

敘利亞民主軍在美國為首聯軍的空襲行動支持下，已在過去幾個月將敘國東北部城鎮與村莊內IS勢力趕走，使得IS所掌控的地盤縮水到只剩下幾平方公里。IS在2014年極盛時期曾建立橫跨敘國和伊拉克的「哈里發國」，國土面積相當於英國，統治超過770萬人。

去年12月，美國總統川普曾聲稱IS武裝分子「大部分已消失」，並宣布將派駐敘國的2000名美軍全部撤離，近日又稱本周可能宣布徹底擊潰IS，但實際情形恐非如此。IS現仍活躍於敘國西部另一小塊土地上，而在伊拉克，該組織更化身為游擊隊持續進行叛亂活動。

近年IS勢力雖遭重創，但聯合國指出，該組織在敘伊兩國境內仍1萬4000到1萬8000名武裝分子，其中包括3000名外籍戰士。此外，阿富汗、埃及、利比亞、東南亞和西非仍存在大量跟IS有聯繫的武裝分子，且受其意識形態啟發的個人也繼續在其他地方發動攻擊。