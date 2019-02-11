川金二會加持 文在寅民調支持率重新站上50%

2019-02-11 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



韓聯社報導，11日公布的最近民調顯示，南韓總統文在寅的支持率回升至50%以上，為近三個月來首見，主要是民眾對朝鮮半島的和解有樂觀期待。

根據7-8日在南韓各地採樣1,507人的訪調結果，文在寅上周支持率為50.4%，較前一周增加1.6個百分點。