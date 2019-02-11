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川金二會加持 文在寅民調支持率重新站上50%

2019-02-11 11:04聯合報 記者季晶晶╱即時報導

韓聯社報導，11日公布的最近民調顯示，南韓總統文在寅的支持率回升至50%以上，為近三個月來首見，主要是民眾對朝鮮半島的和解有樂觀期待。

根據7-8日在南韓各地採樣1,507人的訪調結果，文在寅上周支持率為50.4%，較前一周增加1.6個百分點。

文在寅上次擁有超過五成的支持率是在2018年11月的第三周，當時有52%民眾表示支持，回升的主因顯然是受到政府努力振興經濟，以及文金二會本月27-28日在河內舉行的報導影響。

新民調顯示，南韓總統文在寅（電視畫面正中）的支持率重回50%以上，主要是川金二會...
新民調顯示，南韓總統文在寅（電視畫面正中）的支持率重回50%以上，主要是川金二會讓民眾樂觀期待朝鮮半島的和解。美聯社
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文在寅南韓川金會

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