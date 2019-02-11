匈牙利鼓勵生育！生4胎終生免繳所得稅

2019-02-11 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



匈牙利總理奧班10日宣布，生下四名或四名以上的匈牙利女性可終生免繳所得稅。美聯社 分享 facebook 匈牙利總理奧班（Viktor Orban）10日宣布，生四個或四個以上小孩的匈牙利女性可終生免繳所得稅。他說，此一稅務優惠是不仰賴移民而捍衛國家未來的作法。

英國廣播公司報導，右派的奧班民族主義色彩濃厚，尤其反對穆斯林移民。他揭示的鼓勵生育措施還包括：年輕夫妻可獲1000萬佛林特（約台幣112萬元）的零利率貸款，生到三個小孩後就免還款。

奧班指出，對西方國家而言，歐洲生育率下滑的解方是移民：「每少一個孩子應該多一個人入境，人數就沒事了。但匈牙利人的想法不同。我們不需要人數，我們需要匈牙利兒童。」

奧班10日發表年度國情咨文演說，在宣布七大重點計畫以提高生育率時，獲得的掌聲最為熱烈。

其他幾項鼓勵生育的計畫還包括：矢言在未來三年增加2.1萬間托兒所；多投入25億佛林特至匈牙利健康照護體系；提供買房補貼；政府對購買七人座汽車的家庭也會提供支持措施。

奧班結束演說時高呼：「匈牙利萬歲，匈牙利人萬歲！」

匈牙利人口每年減少3.2萬人，當地女性的生育率，低於歐盟平均值。匈牙利女性一生平均生育1.45人，歐盟女性平均生育1.58人。歐盟國家當中以法國生育率1.96最高，西班牙的1.33最低。全球生育率最高的國家是西非的尼日，每名婦女生7.24名子女。