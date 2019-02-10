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怕成川金會籌碼 駐韓美軍軍費分攤南韓只能妥協

2019-02-10 21:50聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報報導，南韓10日與美國草簽防衛費分攤協定，讓南韓鬆一口氣，南韓暫時不必擔心，美國總統川普本月底在越南與北韓領導人金正恩再次見面時，會提議縮減或撤走駐韓美軍，換取北韓棄核。

此外，南韓負擔的駐韓美軍費用較去年增加8.2%，雖然遠未達到川普要求的增加五成，但對南韓已是重大讓步。2015到2018年，南韓負擔的防衛費僅逐年增加1%，跟國內通膨率一致。

川普去年6月在新加坡首次與金正恩會面後，宣布暫停美韓軍演，因為「太貴」而且「非常挑釁」。金正恩只模糊承諾「致力於完全無核化」，川普就做出如此重大讓步，讓許多南韓人震驚。

分析家指出，金正恩終究會催促美國撤軍，理由是促進和平，並為政權爭取安全保障。第一次川金會後，川普說過，打算在「某個時刻」從南韓撤軍。

南韓總統文在寅曾強調，韓美軍事同盟相當重要，不能作為美國與北韓談判的籌碼。

最近幾周，南韓一些保守派觀察家表態說，如果能防止川普撤軍，南韓多出防衛費也值得。自由派則不然，對任何予人「美國欺負南韓」印象的事都敏感。南韓中央日報主筆裴明福上月寫道，「川普不是美國」，南韓不應屈服於川普的要求。

駐韓美軍司令部1957年成立，當時南韓仍是農業國家。隨著南韓轉型為貿易大國，南韓負擔的駐韓美軍費用跟國防預算一起增加。

不過，南韓出的錢有一部分並未計入防衛費協定內。南韓無償提供大片土地給美軍使用。南韓將首爾南方「韓福瑞營」擴建為美國大陸以外最大美軍基地，總經費110億美元，南韓負擔超過九成。南韓還是美國軍火最大買主之一，國內生產毛額（GDP）2.5%用於國防，比率超過美國任何一個歐洲盟邦。

北韓向來反對美韓軍演，要求美國從南韓撤軍，聲稱就是因為美國以軍事相要脅，北韓才發展核武。這次川金越南峰會，川普希望談出具體且可驗證的北韓棄核步驟。

川普向來質疑海外駐軍的價值，多次要求日韓多負擔駐紮美軍費用。在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）三日播出的專訪中，川普再度抱怨駐韓美軍「昂貴」。

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南韓談判代表張元三（右）和美國談判代表貝茲（左），十日下午在南韓外交部簽署防衛費...
南韓談判代表張元三（右）和美國談判代表貝茲（左），十日下午在南韓外交部簽署防衛費分攤協定。（歐新社）
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