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地球北磁極 加速移向俄羅斯

2019-02-10 21:13聯合報 記者張江寧╱即時報導

CNN報導，「北磁極」正在迅速移動，恐影響智慧手機地圖和導航系統。

「北磁極」一向是航海探險家的忠心夥伴，不論人在地球上何處，只消掏出指南針，即可判定方位，不怕迷路。

但牽引指南針頭方向的「北磁極」可不等於北極

北極動也不動，永遠停在原處。指引指南針頭的「北磁極」卻從1831年起，就從加拿大的北極圈往俄羅斯西伯利亞移動。而且「北磁極」移動速度越來越快，近年來每年挪動約54.7公里，這讓科學家須提早一年修正「全球地磁模型」。

此模型由英美軍方委託科學家製作，按例每5年修訂一次，距今最近的一次修訂在2015年。從英美軍方、北約組織、民用導航系統到手機裡的Google和Apple地圖都倚重此模型。

英國地質調查所的地球物理學家貝格恩說，科學家在2018年首次注意到北磁極的快速挪動，因有大量衛星資料顯示北磁極離開了原本的位置。

他說：「磁極漂流和地球深處的變化相關。磁極產生於液態的外部地核，外部地核的主成份是液態鐵、液態鎳，這些高溫液態金屬在地底流動時產生電子流，電子流進而衍生出磁極。」

1900年至1980年間，北磁極的移動速度約為每年9.6公里，但在過往20年，移動速度增快到約每年38.6到49.8公里。有些科學家認為在地球深處，有極高溫的液態流正在推挪磁極，有些科學家則認為地球的南北磁極正在互換位置。

對此，地球物理學家貝格恩表示：「不用太擔心。就人類歷史的厚度來看，這好像有點怪，然就地質時代而言，這純屬自然現象。地球的磁極本來就會移來移去。」

「北磁極」變換位置，可能影響到導航系統。（美聯社）
「北磁極」變換位置，可能影響到導航系統。（美聯社）
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