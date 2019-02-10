影／悲！抓欄杆哭求媽不要跳 母緊抱10歲兒跳橋雙亡

2019-02-10 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



哥倫比亞一名單親媽媽，因被債主趕出家門、走投無路，在6日抱著10歲兒子跳橋輕生，在跳橋前，她的兒子還曾緊抓橋上欄杆，哭求媽媽不要跳，但卻敵不過母親的力量，被抱著共赴黃泉；一旁哀求這名母親不要想不開的警察，也因為無法成功挽救母子性命，當場崩潰痛哭；當局目前正持續調查這起案件，並朝自殺及謀殺案的方向偵辦。

綜合外媒報導，32歲的媽媽克魯茲（Jessy Paola Moreno Cruz）住在哥倫比亞托利馬省（Tolima），調查人員指出，克魯茲因為欠下巨額債務，被債主找上門，趕出家門，在求助無門、走投無路又無能為力的情況下，萬念俱灰的克魯茲在6日早上帶著10歲兒子薩巴魯斯（May Ceballos），來到當地高約100公尺的橋梁「La Variante Bridge」尋死。

英國《太陽報》報導，當地民眾發現克魯茲後立即報警，警方隨即出動警察、心理醫師和消防隊員在橋邊苦勸，希望這位媽媽回心轉意，雙方僵持了大約1小時，同時在媽媽懷裡的薩巴魯斯也苦苦哀求「不要跳」，手還緊緊抓著一旁的欄杆，想要求生，但所有勸阻都無果，最後克魯茲在眾目睽睽下，抱著表情無比驚恐的兒子跳下橋，結束自己和10歲孩子的生命。

現場影片中，可以聽見民眾的驚呼聲，一名消防人員也忍不住驚叫「我的天啊......她跳下去了！」另一名目睹整個過程的警察則當場崩潰，難過地蹲在地上掩面痛哭。

消防人員瑞可（Rafel Rico）指出，「我們哀求她不要這樣做，嘗試說服她停下......遺憾的是，她做了死亡決定。」

克魯茲生前不時在臉書上分享她與兒子的開心照片，去年8月，她曾在一張照片中還寫著「感覺很棒」。當地市長傑拉米洛（Guillermo Alfonso Jaramillo）則認為，追債問題在哥倫比亞相當嚴重，會導致死亡悲劇，這類事件不斷在整個哥倫比亞發生。警方目前正以自殺與謀殺案調查這起悲劇。