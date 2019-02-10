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泰公主選總理夢碎 愛國黨聽國王的話撤銷提名

2019-02-10 15:31世界日報 編譯張佑生／綜合9日電

泰愛國黨將烏汶叻公主（右）列為下一任總理的候選人。 美聯社
泰愛國黨將烏汶叻公主（右）列為下一任總理的候選人。 美聯社
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泰國變天的曙光乍現才十二小時就宣告落幕。在野的泰愛國黨8日早上到中選會登記國王瓦吉拉隆功的胞姊烏汶叻公主（Ubolratana）為總理候選人，觀察家一度認定長公主此舉必然獲得國王同意，顯示王室對軍政府不耐。

孰料十二個小時後，泰王透過電視發布王室公報，認為王姊烏汶叻參選總理有違王室傳統且不符合憲法精神，「極不妥適」。

聲明並未批評烏汶叻，反而稱讚她在公務的表現：「烏汶叻公主雖然之前已辭去高層王室成員爵位，但仍然是王室中令人敬重的家族成員，長期以來仍堅持參與公務。」惟泰王表示，把高級王室成員牽連上政治，不論是何種方式，都違背王室悠久的傳統與國家文化，是一種非常不當的行為。

隨後，烏汶叻9日一早在個人網頁發文感謝民眾支持，表示希望泰國「向前邁進」，但沒有對她的總理候選人資格發表評論。她所代表的政黨泰愛國黨也發表聲明，表示服從王命。該黨中央黨部9日空蕩蕩的，預定下午到唐人街拜票的行程也喊停。親軍政府的政黨更往死裡打，要求內政部解散泰愛國黨。

公報說，王室是泰國全民的至高心靈寄託，國王及所有王室成員的地位均超越政治，所做的一切都是為國為民。烏汶叻雖然放棄了王室頭銜，仍是王室家族一員，而王室成員都應遠離政治，保持中立，不能擔任任何政治職務。

泰王發布公報後，一度認為烏汶叻參選不可能未獲泰王同意的專家與各國外交人士指出，泰王要不是改變心意，就是真的不知道烏汶叻的計畫。從聲明判斷，烏汶叻參選應該完全是她自己的主意，但8日的十二小時內究竟發生何事，讓一切回到原點，恐怕只有姊弟兩人知道。

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