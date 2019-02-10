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開工了！未來一周天氣 一張圖看出「南北大不同」

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川金二會前 美國與北韓下周搶先會談

2019-02-10 14:36聯合報 記者郭宣含╱即時報導

韓聯社報導，南韓青瓦台表示，美國與北韓下周將在亞洲國家舉行多場高峰會前的會談。

青瓦台表示，南韓總統文在寅和美國總統川普很快會討論美朝高峰會。

白宮8日宣布，美國總統川普將在本月27-28日在越南河內與北韓領導人金正恩進行第二次高峰會。

美國總統川普（左）將在本月27-28日在越南河內與北韓領導人金正恩（右）進行第二...
美國總統川普（左）將在本月27-28日在越南河內與北韓領導人金正恩（右）進行第二次高峰會。美聯社
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川普文在寅金正恩
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