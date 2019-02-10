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只因皮膚黑被迫扮恐怖分子 英士兵獲賠2000萬

2019-02-10 13:48聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國陸軍一名黑人士兵長期忍受軍中的種族歧視，害他想自殺，法院判決英國國防部賠償他49萬英鎊（約台幣2000萬元），創下英軍種族歧視案件的最高額賠償。

40歲的一等兵莫蒙納卡亞（Inoke Momonakaya）來自大英國協的斐濟，曾被派到伊拉克和阿富汗，他打了六年官司，終於獲得賠償。

莫蒙納卡亞告訴英國每日郵報周日版，他所屬的蘭開斯特公爵輕步兵團第2營的同袍不斷霸凌他。2011年一支國防部的訓練影片中，他和另外五名斐濟軍人因為皮膚黑，被扮成阿富汗的神學士戰士。

一名軍官對他們說：「你們穿上阿拉伯長袍一定很自在，沒有人能看出你們和神學士有什麼差別。」

在影片中，白人軍人扮成英軍，協助抵達阿富汗的部隊找出叛軍在路邊埋炸彈的線索。在另一場景中，一名軍官要求斐濟土兵游500碼到湖的對岸。

綽號「莫莫」的莫蒙納卡亞質疑這道命令，這名軍官說：「他們不要游泳的理由是他們怕水，黑人不會游泳。你們有看過黑人奧運游泳選手嗎？」

育有四名子女的莫蒙納卡亞說：「種族歧視讓我想自我了斷，我會去買一條繩子。今天，我仍在接受心理治療，我也許不能再工作，我患有複雜的創傷後壓力症候群。」

他說：「不只是我，我們單位裡其他大英國協的軍人也被當成二等公民對待。這讓英軍蒙羞。」

根據法律文件，一名軍官叫莫蒙納卡亞「黑雜種」，還說他像兒童玩的黑人塑膠娃娃「魔髮精靈」（troll doll）。

莫蒙納卡亞說：「魔髮精靈是黑人，有一頭亂髮和大鼻子，長像很醜。這位准尉對我說，『嘿，莫莫，看看我們幫你找到什麼。它有你的鼻子和頭髮，它是你的雙胞胎兄弟』。」

英國陸軍一等兵莫蒙納卡亞控告英軍種族歧視，獲賠償49萬英鎊。取自每日郵報
英國陸軍一等兵莫蒙納卡亞控告英軍種族歧視，獲賠償49萬英鎊。取自每日郵報
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