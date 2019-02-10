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英國凱特王妃的弟弟 努力洗刷憂鬱症汙名

2019-02-10 11:38聯合報 記者郭宣含╱即時報導

英國每日郵報報導，凱特王妃的弟弟詹姆斯・密道頓（James Middleton）自曝患有憂鬱症以及對抗憂鬱症的生活。他稱憂鬱症是心靈癌症，如今他希望透過自己和家人的知名度，公開他隱藏的疾病，撕下外界對心理疾病的標籤。

詹姆斯自述每天都夜不成眠，腦中會出現刺耳的想像雜聲，好像有10台收音機在爭搶廣播。

他白天拖著身軀去上班，坐在電腦桌前盯著螢幕消磨時間，然後等下班開車回家。詹姆斯說自己沒辦法溝通，就連與親朋好友也無法溝通。

他明白他受到滿滿眷顧，生活有許多特權，但這無法讓他對憂鬱症免疫。憂鬱症讓他欠缺感受，他的存在沒有方向或目的，他感受不到喜悅、興奮或期待，只有焦慮感會讓他在白天醒來。

詹姆斯坦言：「我沒有真的動過自殺的念頭，但我也不想在這樣的心理狀態下生活。」

2017年他在一片霧中度過，嚴重時他沒辦法和朋友說話，他照常上班但什麼也完成不了。當時他試圖說服自己沒事，但卻只想整天臥床。

2017年12月他的心理健康每況愈下，經過好幾個月的失眠、焦慮和惰性，他收拾行李，帶著多隻寵物犬驅車來到他自小就愛的湖區。這時他才承認自己出了問題，而且迫切需要幫助。他告訴心理醫生：「我不好，我需要一些幫助。」

憂鬱症最早在2016年年底找上他，但現在才說有兩大原因。首先，在專業協助下他更了解如何與憂鬱症相處，他希望別人也能複製類似經驗。

第二個原因更重要，他的姐姐凱特與威廉王子提倡關注心理健康「同心協力」（Heads Together）的慈善活動，他們認為若要對抗心理疾病的汙名，唯有先鼓起勇氣帶動並改變全國討論，才能掃除負面關聯。這讓詹姆斯覺得更有義務分享自己的經驗，不該隱瞞自己的故事。

憂鬱症只是他複雜拼圖的一塊。詹姆斯從小就知道自己有讀寫障礙，書面上的文字與數字會模糊跳躍，有時他甚至拼不出最簡單的字。雖然他的數學和讀寫學習得很慢，但雙手很靈巧也很善於實作。

小時後的他喜歡將物品拆解再重組，他會組裝小玩具。他也能不看說明書，靠著成品圖就組裝宜家家居（IKEA）的產品。

英國凱特王妃胞弟詹姆斯・密道頓公開憂鬱症和注意力缺失症的病史，希望改變大眾討論，...
英國凱特王妃胞弟詹姆斯・密道頓公開憂鬱症和注意力缺失症的病史，希望改變大眾討論，掃除心理疾病的汙名。歐新社
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憂鬱症寵物癌症
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