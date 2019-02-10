中國夯愛國電影 神似普亭的他闖出名堂

2019-02-10 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲廣播公司（ABC）報導，劇情發生在第二次世界大戰，一支由中國大陸軍隊組成的特別小組秘密救援一名被日軍擊落的美國飛行員。恰逢關鍵時刻，這名美國飛行員拿出身分證、用澳洲腔說著：「我是美國人，我是來自飛虎隊的馬克上尉，謝謝你救了我一命。」

這是大陸經典的抗日神劇之一，大部分觀眾都沒有發覺這位「馬克」是由澳洲人扮演。他是來自澳洲布里斯本的湯姆．沙納漢（Tom Shanahan），自2007年在大陸電視劇演出以來，已扮演過五次美國飛官。

在近期工作中，沙納漢還在慶祝中國大陸改革40周年的電視劇中，擔任俄羅斯總統普亭一角。他說大陸人認為他看起來像普亭實在有趣，但仍深感榮幸。

不過，有一個問題是：大陸觀眾並非真的關注他，因為他的角色只是襯托大陸英雄的偉大。

過去十年中，大陸對國外演員的需求不斷增加。法國電影製作人兼評論家莫蘭（Renaud Moran）表示，大陸的目標是透過娛樂產業擴大其全球影響力，唯一方法就是利用跨國製片或國際演員。

曾在布里斯本擔任推銷員的沙納漢希望能在進入好萊塢之前充實自己的演藝生涯。他說進入大陸影視市場的障礙低於其他國家，「因為他們不關心你有沒有經驗，只要你有外國臉孔」。

儘管如此，「仍難以得到一份穩定的工作」，他說。

沙納漢在大陸的第一年生活艱難，因為他不會說中文。在抵達北京的兩周內，他得到一部由成龍主演的電影「功夫之王」試鏡機會，但他表示，由於貪婪的經紀人和不可靠的電影環境，他只能錯失良機。

但隨後大陸官方媒體中央電視台給沙納漢一個轉機---擔任「重新發現大陸」的英語節目主持人，兩年歷練讓他與大陸名人和政界人士打好關係，因為擁有一位在大陸媒體業的國外朋友象徵地位不凡，「大陸是一個很重視地位的社會」。