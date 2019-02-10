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紐航飛上海班機中途折返 原因竟是：未獲准降落

2019-02-10 10:55聯合報 記者田思怡╱即時報導

紐西蘭航空公司一周內有兩架班機被迫折返。9日晚上從奧克蘭起飛的紐航289班機上的乘客說，這架飛機在飛往上海途中被迫折返。

在紐約大學上海分校擔任助理教授的何諳銳（Eric Hundman）告訴紐西蘭前鋒報，這班飛機近午夜時準時起飛，「但在半途中，機長通知我們，中國當局未批准這班飛機降落，我們必須折返。」

何諳銳說，這班飛機在10日早上9點半返回奧克蘭。在11點半過後，何諳銳收到紐航發給他的簡訊：「如同你在機上得到的訊息，你搭乘的這班飛機未獲准在中國降落，被要求返回奧克蘭。」

紐航一名發言人告訴前鋒報：「紐航289班機在飛往上海約四個半小時到五小時後，發現這架班機未獲中國主管當局准許在上海降落。乘客將在飯店或機場貴賓室休息，今晚11點再搭乘特別航班飛往上海。」

這名發言人說：「我們了解乘客對這種情況深感失望和沮喪，我們很抱歉打亂了他們的旅行計畫。」

何諳銳說：「如果紐航在未確定能在上海降落的情況下，就讓一架滿載的飛機起飛，我會非常震驚。」

前鋒報已要求紐航進一步說明。

何諳銳說，紐航的補償也很小氣。「我們獲得Crowne Plaza飯店住宿券，30美元的機場餐券和計程車券。對於我們損失的時間或造成的麻煩則沒有賠償。」

他說，他因為有紐西蘭的簽證，才能出機場去Crowne Plaza飯店休息，沒有簽證的乘客，只能睡在機場貴賓室。

幾天前，一架從奧克蘭飛皇后鎮的紐航班機上，部分乘客因班機延誤五小時和溝通不良而「抓狂」，迫使飛機折返。

紐西蘭航空的波音777客機。路透
紐西蘭航空的波音777客機。路透
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