脫歐又出包！渡輪承包商沒船 英朝野轟運輪大臣下台

2019-02-10 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



英國梅伊政府處理脫歐事務又出包，運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）把萬一無協議脫歐後的渡輪業務發包給一家沒有船的公司，最終被迫終止合約，英國朝野9日晚間要求首相梅伊撤換葛瑞林。

執政黨保守黨資深議員表示，雖然被嘲笑，而且被指責不合法，葛瑞林還是把1380萬英鎊（約台幣5.5億元）的合約給了Seaborne Freight公司，負責無協議脫歐後往來於英格蘭的拉姆斯蓋特（Ramsgate）與比利時的奧斯坦德（Ostend）之間的渡輪業務，而梅伊卻視若無睹。

英國運輸部表示，由於支援Seaborne Freight公司的愛爾蘭Arklow Shipping公司退出這項合約，運輸部與Seaborne Freight的合約已終止。

運輸部一名發言人說：「很明顯，Seaborne無法達到合約的要求，我們決定終止我們的協議。」

Seaborne不但沒有船，還被爆出該公司網站上的合約條款抄襲一家送披薩的公司，使運輸部的渡輪合約淪為一場鬧劇。

現在距3月29日的脫歐大限只剩不到50天，國際企業界對於英國是否已對可能發生的無協議脫歐做好準備感到憂心。

一些國會議員認為葛瑞林應考慮下台，主管公務員的前首長克爾斯拉克（Bob Kerslake）表示，這場渡輪合約鬧劇「坐實了許多人的看法，這個國家一團糟。」

另一名保守黨資深議員說，葛瑞林是「行走的災區」，「無協議脫歐將是國家的大危機，這樣的事顯示，有能力因應的人還沒有就位」。

反對黨工黨的影子運輸大臣麥唐納（Andy McDonald）表示：「雖然梅伊現在需要幾個朋友，但我們不能讓這位無能的運輸大臣使我們的國家一再蒙羞。他必須下台。」

首相府9日晚間表示，梅伊對葛瑞林「信心十足」。