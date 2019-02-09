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巴黎黃背心示威者 手臂遭炸斷

2019-02-09 21:10聯合報 記者李京倫╱即時報導

疑似黃背心示威者手臂遭炸斷的畫面。圖／取自яévolte fiscale推特
疑似黃背心示威者手臂遭炸斷的畫面。圖／取自яévolte fiscale推特
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俄國RT電視台報導，巴黎黃背心示威群眾9日再上街，但有一名示威者手臂遭手榴彈炸斷。

巴黎黃背心抗議者與警方爆發衝突後，警方發射催淚瓦斯。

社群網站影片顯示，一名示威者對員警破口大罵，並猛踹一名員警臉部，於是警方朝群眾猛衝並用警棍毆打他們。

另有一段影片顯示，巴黎警方發射大量催淚瓦斯，企圖驅散群眾。

巴黎黃背心
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