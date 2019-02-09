影／泰政撼！長姊參選總理 泰王責高度不妥、違憲

2019-02-09 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



泰國政壇8日震撼彈連發，泰王瓦吉拉隆功胞姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana Mahidol）突獲親前總理塔信的在野黨提名為總理候選人，成為1932年改制君主立憲後的王室成員參政首例，卻在當夜就被泰王譴責「高度不妥」。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰王在全國所有電視網聯播的聲明指出，儘管烏汶叻公主已依法放棄王室頭銜，按傳統仍是王室成員，亦代表王室從事活動，更是先王蒲美蓬摯愛的女兒與受尊敬的王室成員。

泰王表明，無論如何，讓一名王室高級成員涉入政治，都違反王室傳統與國家文化，因此高度不妥。同時，君主依憲法超然於政治與政治中立原則也適用於王后、王位繼承人與近泰王的王室成員，以上人等不得擔任任何政治職務，以免有違憲法意旨與立憲君主制傳統。

分析師認為，泰王此舉有可能讓中央選委會取消烏汶叻公主參加3月24日大選的資格，結束她的政治雄心。

今年67歲的烏汶叻是先王蒲美蓬和詩麗吉王后長女，曾赴美就讀麻省理工學院，因1972年與美國人結婚而放棄頭銜，一共育有3名子女，其子Poom Jensen死於2004年南亞大海嘯。烏汶叻1998年離婚後返國，再次參與王室活動，並演出多部肥皂劇與電影，還主持脫口秀，積極參與反毒慈善活動，在社群媒體相當受歡迎，也擁有相對於其他王室成員的較高媒體知名度。

儘管部分親塔信的「紅衫軍」成員對於他們被王室既得利益特權份子代表頗有微詞，烏汶叻在泰王聲明出爐前數小時親上Instagram捍衛參選的決定，強調她1972年後就不再有王室頭銜，現在以平民百姓身分生活，同意接受總理候選人提名是希望行使尋常公民的權力，將以至誠與全意為泰國人民的繁榮而努力。

此次國會大選是軍頭出身的現任總理帕拉育於2014年推翻前總理盈拉與民選政府後，首度依2016年新憲法舉行的選舉。外媒指軍政府一手規畫新憲法與選制，不僅是要增強軍方影響力，還要阻止塔信盟友藉機捲土重來。

儘管烏汶叻還未取回正式頭銜，技術上不受非常嚴厲的「冒犯君主罪」（lèse-majesté）保護。但泰國王室相當受到人民尊崇，極少受到批評，專家懷疑其他總理候選人要如何在選戰期間冒著可能觸犯「冒犯君主罪」的風險去挑戰一位王室成員，還認為此舉象徵泰王有意介入軍政府藉由選舉漂白為民選政府的打算。

在泰王發表聲明後，一度認為烏汶叻參選不可能未獲泰王同意的專家與各國外交人士指出，泰王不是改變心意，就是真的不知道烏汶叻的計畫。從聲明判斷，烏汶叻參選完全是她自己的主意。也有旅日的泰國學者認為，此舉可能讓泰王往後暴露於政治動盪。