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德情報局新總部啟用 前方假棕櫚樹引人疑竇

2019-02-09 11:01聯合報 記者郭宣含╱即時報導

德國聯邦情報局（BND）的柏林新總部8日正式啟用，面積達36個足球場，歷經12年打造，耗資逾10億歐元（約台幣357.1億元）。

工作人員上班時間不能使用手機、私人筆電或收發私人電郵、上社群媒體，下班前所有通行證都必須鎖在保險箱內。

新情報局總部地點鄰近柏林圍牆舊址，新總部堪稱是德國最機密空間之一，並嚴格規定人員應遵守的事項。

德國總理梅克爾8日到情報局總部參加開幕典禮，並談論情報局歷史與其重要角色。她表示：「在這個經常讓人困惑的世界，德國如今比過去更迫切需要一個強大有效率的對外情報單位。」

該建址早期為警察局，但在第二次世界大戰時遭摧毀。該地之後成為東德體育館，後來為了爭取主辦2000年奧運而拆除。新總部原訂2011年完工，但因為工程等因素而延宕至今。

情報局官網指出，興建新總部一共使用13.5萬立方公尺的水泥和2萬噸鋼，總部內有1.4萬扇窗和1.2萬道門。

新總部預計可容納4000人，目前已有約3200人開始在內辦公，剩下的人將陸續從慕尼黑外的舊總部搬遷過來。該情報單位在德國與全球總共聘用6500人左右。

不過新總部也不乏批評聲音，因為情治單位常讓人回想起東德國家安全部（Stasi）和蓋世太保。美國中央情報局雇員史諾登（Edward Snowden）在2013年揭露德國情報單位與美國和英國在數位通訊情報方面密切合作，消息一出震驚多人，最後導致德國情報局減少與美國國安局合作。

有些人也懷疑這棟建築外設置假棕櫚樹的意圖，但柏林參議院1月澄清那是裝置藝術，而非竊聽裝置。

德國聯邦情報局的柏林新總部8日正式啟用，德國總理梅克爾（左）與情報局局長布卡爾（...
德國聯邦情報局的柏林新總部8日正式啟用，德國總理梅克爾（左）與情報局局長布卡爾（右）參加開幕典禮。美聯社
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