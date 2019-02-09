西班牙列車對撞1死95傷 恐人為疏失

2019-02-09 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



西班牙火車在巴塞隆納附近對撞，造成1死95傷。圖擷自 RT.com 分享 facebook

西班牙當局表示，兩班客運列車8日傍晚在巴塞隆納附近對撞，造成一人死亡，95人受傷，多數為輕傷。

加泰隆尼亞區緊急救難單位在推特表示，乘客在當地時間傍晚6時20分通報列車對撞，兩班通勤列車在聖維森特-德卡斯特列特（Sant Vicenc de Castellet）和曼雷薩（Manresa）之間對撞。官員表示，三名乘客重傷，另外約100人毫髮無傷。

一班列車開往巴塞隆納，另一班則開往西班牙東北部曼雷薩，當時兩班列車在同一鐵軌上迎頭相撞。

當地民代卡爾維特（Damiá Calvet）告訴西班牙廣播電台Ser，該起意外會發生是「因為號誌機制運作不良，該機制本該預防火車往錯誤方向行駛」，他認為這可能是人為操作疏失。

加泰隆尼亞公共廣播公司TV3播放的畫面顯示，兩班列車對撞後車頭撞毀，乘客疏散到旁邊的軌道上。

西班牙國家鐵路（RENFE）發言人卡莫納（Antonio Carmona）回應：「目前我們掌握的資訊是有列車迎頭對撞。」