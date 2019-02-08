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巴西足球青年隊訓練中心清晨大火 已知10死

2019-02-08 22:22聯合報 記者張佑生╱即時報導

巴西里約熱內盧州消防部門8日說，巴西佛萊明哥（Flamengo）俱樂部足球訓練基地當天淩晨發生火災，至少造成10人死亡、3人受傷。消防人員說，大火發生在當地時間淩晨5時許，雖然很快被撲滅，但由於大部分人員當時在睡眠中，因而造成大量傷亡。據報導，起火建築是14-17歲俱樂部梯隊宿舍，遇難人員身份尚未被確認。

大火後的佛萊明哥足球隊訓練基地。歐新社
大火後的佛萊明哥足球隊訓練基地。歐新社
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