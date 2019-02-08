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限加令？加拿大芥花籽對華出口遭拖延

2019-02-08 16:41世界日報 記者羅印╱北京8日電

最近中國與加拿大關係因華為孟晚舟被捕事件而急轉直下，路透報導，中美加三地的業內貿易商都指出，加拿大對中國出口芥花籽（canola seed）批次自事件爆發後，貨運步伐顯著減慢。

香港01引述相關報導指，中國公司的消息人士稱，自孟晚舟被捕後，該公司隨即停止從加拿大購買芥花籽：「有見於當前情況甚為緊張和敏感，我們現在不採購。」雖然有加拿大芥花籽批次在事件後獲清關，貿易商指很多都十分不尋常地被延遲。

報導提到，加拿大於1970年代培育芥花籽，以作為新品種的油菜籽（rapeseed），而芥花籽亦成為加拿大的國家象徵之一。

去年12月，華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕，有可能被引渡至美國受審，引發中加外交風波。中國先後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor），其後涉嫌販毒的加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）又被大連市中級人民法院判處死刑。

中國每年從加拿大買入總值約19億美元的芥花籽，而減慢的銷售步伐將會打擊出口商。目前加拿大占中國多於90%的芥花籽進口量，但過去北京亦曾以批次藏真菌和異物為由，設下貨運壁壘。

有加拿大出口商稱：「毫無疑問他們（中國）特別針對芥花籽以作報復。」該出口商指，芥花籽在中國加工為植物油、豬餿和魚糧，近日在中國口岸都面對額外檢查和測試。另有加拿大出口商稱，其他加拿大產品如大豆和芥花籽粕（canola meal）並未在中國遇上類似障礙。

報導並指，中國海關對此未有回覆傳真查詢，而暫時未有證據顯示北京下令拖慢進貨流程。然而有些進口商已揚言避免購入，以防碰上額外的貿易障礙。

此外，美國之音報導，加拿大可能會禁止華為參與該國5G網路建設，但是加拿大總理杜魯多可能會推遲這決定，以免危及被中國政府扣押的三名加拿大人。

加拿大電信分析師及一些官員認為加拿大應效仿一些盟友，將華為排除在5G網路建設之外。但是對杜魯多來說，是否頒布禁令將是棘手的決定。他需權衡與美國和中國的關係，需考慮三名被拘押加拿大人的命運，還需面對情報合作夥伴和國內電信公司的壓力。

加拿大北京孟晚舟
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