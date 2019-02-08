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美拉攏封殺華為 法參議院唱反調

2019-02-08 16:41世界日報 中國新聞組／北京8日電

美國以資安疑慮為由，警告盟邦不要使用中國電信巨擘華為的產品，法國參議院卻否決法國政府一項加強電信設備審查的立法草案，認為不應未經深入研究就加強監控。

法國國際廣播電台（RFI）指出，根據法國政府的草案，將賦予法國國家資訊系統安全局（ANSSI）更多權力，電信運營商在開展業務時，需向資安局申請批准。法國政府表示，這份草案並不針對任何具體的電信商家，認為加強監管，在不久之後的5G時代來臨之際非常有必要。

路透報導，但這項新法規是法國政府最後一刻才納入包山包海的法人法裡頭。法人法規範電信營運商在使用被視為恐有竊密及破壞性等敏感特定設備時，需申請並獲批准。

為解釋否決草案的原因，數名參議員強調，是政府沒有給他們足夠時間好好討論這個議題，雖然他們也承認這項議題重要且具戰略性。

上議院經濟委員會副主席、參議員萊蜜爾（Elisabeth Lamure）表示：「我們還無法在國會好好進行這項工作。」

參議院反對意味著法國政府需要另找相關法律，以通過加強監督的條款，這可能使監督工作延後達數月。

未來行動科技5G運用已獲法國政府關切，法國兩大主要電信營運商布依格電訊（Bouygues Telecom）以及Altice Europe的SFR Group，已在自家網路使用華為設備。

法國資安北京
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