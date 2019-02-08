低價收購希特勒故居 奧地利政府判賠170萬

2019-02-08 14:46 世界日報 編譯中心╱綜合7日電



希特勒故居原房主獲賠150萬歐元。美聯社 分享 facebook

納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）出生住所、位於奧地利鄰近德國邊境小鎮布勞瑙的一棟三層樓建築，2016年時被奧地利政府強制收購成為奧地利國有財產，如今奧地利地方法院6日裁定，政府需支付原屋主150萬歐元（約170萬美元）做為賠償。

綜合媒體報導，希特勒故居是一幢淺黃色建築物，三層樓高，占地8600呎，希特勒1889年在此出生後，三歲時隨家人移居德國。

1938年，奧地利公民波默家族從希特勒的高級助手馬丁鮑曼（Martin Bormann）手中購買了這棟房屋。該房屋一度成為國家保護財產，二戰之後又回到波默家。

波默女士（Gerlinde Pommer）於1977年繼承了所有權，不過為了防止新納粹把這棟建築供奉為神殿之類象徵建築，自1972年起，奧地利政府以每月4800歐元租下了該房屋。奧地利政府多次嘗試從波默女士手中購買該房屋，均未成功，波默女士也不願維修。2016年，政府通過行政命令強制收購該物業，政府迄今只支付了31萬歐元。

位於奧地利北部城鎮里德因克瑞斯的地方法院6日表示，政府通過強制性命令收購這棟房屋時，沒有支付原屋主足夠房價，因此判決政府須支付波默女士150萬歐元。