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日海保24小時警戒大陸漁船 防小笠原諸島違法捕撈珊瑚

2019-02-08 08:07聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

沖繩外海無視停船命令逃逸的中國大陸籍漁船與發現違法行為的海保廳巡視船。圖／翻攝自...
沖繩外海無視停船命令逃逸的中國大陸籍漁船與發現違法行為的海保廳巡視船。圖／翻攝自產經新聞
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日本政府為加強取締中國大陸漁船在東京都小笠原群島一帶違法捕撈珊瑚，日本海上保安廳派出最大級巡邏船展開24小時警戒取締。

今日出刊的產經新聞頭版報導，根據海上保安廳資訊，自1月28日以來，在周邊海域至少抓到6艘以上漁船；2日在小笠原群島近海逮捕一中國漁船船長；7日也在沖繩縣外海日本專屬經濟海域(EEZ)追捕到一搜違反漁業法的中國漁船，並逮捕一人。日本政府認為偷捕撈珊瑚走私可能又再度蓬勃，為了避免重蹈2014年的教訓，將積極取締。

行政上隸屬東京都的小笠原群島海域存在紅珊瑚可做為珍貴裝飾品，深受中國大陸富豪階層喜愛，2012年時價格爆漲，一公斤交易價約在150萬日圓之譜，造成2014年時違法捕撈嚴重，鎖定紅珊瑚而闖入小笠原群島海域的中國大陸漁船層出不窮，最多曾有212艘漁船出沒，海上保安廳、水產廳、東京都投入了大量的巡邏船隻與飛機警戒。

同時，日本政府也修改了EEZ漁業法已級禁止外國人在日本領海內作業的外國人漁業規範法規，提高罰則。將原本3年以下有期徒刑或400萬日圓罰金大幅提升到最高3000萬日圓罰金；EEZ漁業法也將罰金上限由1000萬日圓提升到3000萬日圓。另外，由於過去擔保金偏低，遠不如違法捕撈的獲利，違反EEZ漁業法遭逮捕的船長在繳交保後隨即又到別的海域違法捕魚的情形一再發生，日本政府也已修法將違法作業擔保金提高到3000萬日圓。

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