各國政要賀歲 日本首相漢語拜年、英首相府大門貼春聯

2019-02-06 17:48 世界日報 編譯中心╱綜合5日電



普天同慶農曆春節之際，一些國家領導人和政要紛紛通過視頻、網路發文、現場講話等各種形式致上節日的祝賀。

除紐約曼哈頓地標帝國大廈(Empire State Building)在4日和5日晚，亮起紅色、黃色、和藍色相間的彩燈，以燦爛的燈光秀迎接豬年到來外，日本東京地標性建築東京塔4日晚也首次為慶祝中國春節點亮「中國紅」燈光裝飾。

美國國務卿龐培歐4日發表農曆新年賀詞說，「世界各地於5日慶祝農曆新年的朋友們，請接受我最誠摯的祝福！在這個新的農曆年中，讓我們繼續加強我們和盟國與合作夥伴的關係，並邀請所有國家和我們一道努力，為子孫後代建設一個更加美好的世界。願豬年為所有人帶來健康、快樂和繁榮！」

日本首相安倍晉三為東京塔點燈儀式發來視頻，用漢語「大家過年好」向在日華僑華人拜年。他說，值此新春佳節之際，歡迎今年有更多的中國朋友到日本。中國的歷史文化名勝豐富多彩，希望有更多的日本國民前往中國，架起相互交流的彩橋。他祝願日中關係在新的一年裡百尺竿頭、更進一步，朋友們芝麻開花節節高。

英國首相梅伊近日在倫敦唐寧街10號首相府舉辦農曆春節招待會，並親手剪了「春」字窗花。梅伊以推特、微博發出視頻說，英國是英國華人的家，中國新年的慶祝活動讓政府有機會慶祝華人社區在英國生活中發揮的重要作用。她說，「在慶祝農曆豬年來臨之際，也在英中兩國關係繼續向上發展之際，我向全世界各地慶祝中國新年的人們致以最美好的祝願！」唐寧街首相官邸門口還首次貼上春聯： 「丹鳳呈祥龍獻瑞，紅桃賀歲杏迎春」。

聯合國秘書長古特雷斯也透過視頻向華人拜年，並用中文說了「新春快樂」。