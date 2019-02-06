教宗首度承認 神父、教士性虐修女

2019-02-06 15:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合5日電



天主教宗方濟各(Pope Francis)5日在從阿拉伯聯合大公國歷史性之旅返回羅馬的專機上，首度公開承認神父和教士性虐修女，甚至被強迫當性奴；他也矢言更努力保護修女的安全；教宗的談話也顯示在「我也是運動」(#Me Too)遍地開花之際，天主教會爆發的性侵危機並沒有消退的跡象。

方濟各說：「是否必須做得更多？沒錯。是否有決心？有，且是我們已經開始的道路。」

他說：「並非每個人都做這些事，但有些神父或主教做了你們所說的事；我認為這持續發生，因為這不是你發現就能停止的事；我們已經著手因應一段時間了。」

方濟各說，部分行為不檢的聖職人員已因染指修女遭停職，但主流女性不受限於教會，因為女性在世上許多地方仍被視為「二等公民」。

他說：「這是文化問題，我敢說人性尚未成熟。」

天主教的性侵醜聞已是公開的秘密，相關案件在歐洲、非洲、南美洲和亞洲頻傳。

代表全球女性天主教宗教秩序的「主教國際聯盟」(International Union of Superiors General)去年11月公開譴責「緘默與保密文化」，禁止修女揭發神職人員的惡行，鼓勵修女向警方或修道院院長舉報。

梵蒂岡女性雜誌「女性教會世界」(Women Church World)則報導，部分修女遭教士強暴懷孕且強迫墮胎，而天主教視墮胎為重罪。

波士頓律師加拉貝迪安(Mitchell Garabedian)協助皇后區天主教學校十多名性侵受害者揭露神職人員的獸行，相關事蹟拍成電影「驚爆焦點」(Spotlight)獲得奧斯卡獎殊榮。

加拉貝迪安呼籲教宗公開所有關於性奴役修女和兒童的文件，指神職人員「在性方面奴役修女和兒童是泯滅人性的罪」。

究竟有多少修女受害不得而知，許多受害者擔心不被採信而不敢舉報，教會領袖也不願承認以免失去威信。

方濟各呼籲以個案處理，期盼教會能夠向前邁進。