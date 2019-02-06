美警告歐盟各國 勿購華為、中興5G設備 「會有國安後遺症」

2019-02-06 15:39 世界日報 編譯中心／綜合5日電



美國國務院一名官員5日表示，美國官員正在歐洲各地奔走，提醒各盟邦不要購買中國電信巨擘華為(Huawei)第五代行動通訊設備，否則將會有安全上的風險。

這位未具名的國務院官員在布魯塞爾告訴記者：「我們籲請各國不要急於與來自中國等不可信的供應商簽訂合約。」

他警告說：「和華為或中興通訊(ZTE)這類不可信的供應商合作，未來在國家安全上將會有各種後遺症。」

他說，這也可能對智財權保護、隱私與人權不利。

這名官員表示，他正與歐盟官員會晤，並會見比利時、法國與德國官員，同僚則將前往西班牙與其他國家，向各盟邦強調美國對資安的憂慮。

早前有報導說，歐盟正考慮修法，禁止華為鋪設5G網絡。德國總理梅克爾(Angela Merkel)5日在日本出席一場討論會時則提到，中國電訊公司華為參與5G網絡建設前，需向德國保證，不會把相關數據轉交中國政府。

彭博資訊則引述上述國務院官員說，如果一個盟國無視不要與華為等中國電信設備製造商合作的警告，美國可能會做出回應。這顯示華盛頓對歐洲盟友的壓力增大。

上述官員表示，美國尚未進入勾畫可能後果的階段，但他補充說，華盛頓繼續敦促其盟國不要與某些中國供應商簽訂合同。

華為否認有關它幫助中國間諜活動的指控，並表示將中國公司列入黑名單將會對行業造成傷害，並破壞新的高速移動技術。

美國官員指中國的《國家情報法》和其它中國近期通過的法律，是美國擔憂的原因。官員補充說，個人或企業沒有資源來抵抗國家的任何要求。

中國駐歐盟使團此前表示反對對中國法律的這種解釋，並表示這些規定永遠不會授權任何機構強迫企業建立強制性後門，這種行為從未發生過。