挪威指控中國構成安全威脅 中方反批荒唐

2019-02-05 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



挪威情報部門「警察安全局」（Norwegian Police Security Service）發表年度評估報告，指中國進行包括嘗試滲透電腦網絡的情報活動，對挪威利益和企業構成威脅，此外，還警告企業提防華為和中國政府的關係，對此，中國駐挪威大使館發聲明批評挪威的指控「荒唐」。

中國駐挪威大使館4日發布聲明，表示注意到了挪威警察安全局2月4日發佈的年度安全威脅報告和該局局長比約蘭女士的相關言論，「我們對相關報告和局長女士表態中涉及中國的部分表示強烈不滿和堅決反對」。

聲明說，中國歷來尊重挪威主權和國家安全，不干涉挪威內政，中國和挪威不存在任何利害衝突，中國不對挪威構成任何安全威脅，一個國家的情報部門在涉及到本國安全的問題上用假設性的語言做出評估，對中國進行無端的攻擊，是十分荒唐的，我們希望挪有關情報部門用事實說話，謹言慎行，發表客觀和負責任的言論，以免被國際社會貽笑大方。