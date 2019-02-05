紅酒今年將落價 杯客喝來更爽快

2019-02-05 21:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



紅酒愛好者今年將喝得更爽快，因為許多產地的紅酒即將降價。西班牙及義大利原產紅酒去年大盛產，價格因而下降，阿根廷紅酒也因披索重貶使售價大降。

荷蘭合作銀行季報指出，「去年底紅酒批發價已經開始反映2018年歐洲產量激增的衝擊，西班牙及義大利紅酒降價最多」。

不過低檔紅酒雖然降價，但一些特定種類及高檔紅酒的價格仍不動如山。另外由於網購益發普遍，使酒商網售的獲利率比傳統通路更商，且網售的推廣成本也較低。

報告並指出，「網購除了方便，買家還更容易找到特殊的紅酒，且願意為此支付較高的價格」。