川普國情咨文 將宣示5大施政重點

2019-02-05 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普預定5日在國會發表「國情咨文」，將提出重大的政策宣示，預期他在咨文中至少將宣布五大施政重點，包括「建長牆」、「川金會」、「抗愛滋」、「重基建」及「美─中貿易談判進展」。

第一，川普將宣布若國會不同意撥款新建美、墨邊境的「千里長牆」，他是否會宣布「緊急狀態」，來新建長牆。他上周便表示，「你們將在咨文後看到發生何種狀況」。

第二，川普可能藉此機會宣布他將於何時、何地與北韓領導人金正恩舉行「二度峰會」。他3日接受電視訪問時曾表示，「你們可能在我發表國情咨文或稍早時獲悉此事」。

第三，川普在咨文中，承諾將終結美國的「人類免疫不足病毒（HIV，又稱愛滋病毒）」疫情，在2030年之前衛生當局將針對美國HIV傳染最普遍的社區，並降低傳染率。川普也計劃降低處方藥價格。

第四，他將提到擴大基礎建設。川普在去年的咨文中就曾要求國會支持他擬議的至少1.5兆美元基建計畫，但國會並未通過，今年他將再提，要求國會完成「落實重大基建計畫的龐大投資」案。

第五是貿易領域，他至少可能會強調美─中談判已獲得進展。川普3日表示，「看來我們在與中國達成協議的工作上進行順利。美、中兩國領導人之間，從來沒有像我和習近平一樣親近」。