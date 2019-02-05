華為涉竊美企專利 FBI設局找到證據

2019-02-05 19:34 世界日報 編譯中心／綜合4日電



美國一家初創的半導體公司4日表示，最近與美國聯邦執法部門合作，參與了針對中國華為公司涉嫌竊取智慧財產權的調查行動；這家公司懷疑，華為試圖竊取他們公司研發的一種玻璃技術。 路透 分享 facebook 美國一家初創的半導體公司4日表示，最近與美國聯邦執法部門合作，參與了針對中國華為公司涉嫌竊取智慧財產權的調查行動；這家公司懷疑，華為試圖竊取他們公司研發的一種玻璃技術；「彭博商業周刊」報導，聯邦調查局(FBI)為調查這一案件，設局「釣魚」，找到了華為涉嫌犯罪的證據。

這是對華為公司涉嫌竊取美國商業機密的最新指控；總部設在伊利諾州的初創公司Akhan於4日在一份聲明中說，公司最近參與了一項聯邦調查行動，調查華為涉嫌竊取智慧財產權的行為。

聲明說，華為從該公司訂了含有專利技術的玻璃屏幕樣品，卻未按協議完璧歸還樣品，而是破壞了樣品，並對樣品做了未經協議授權的測試。

聲明說，樣本還在未經授權下，運到了中國。

聲明指出，Akhan公司嚴肅對待任何非法使用該公司技術的做法，不容忍任何試圖竊取公司智慧財產的行為，並將繼續與執法部門合作，力圖盡快解決此案。

Akhan公司研發的玻璃名為「米拉吉鑽石玻璃」(Miraj Diamond Glass)，可以用於生產手機等電子產品的屏幕；公司說，這種玻璃的強度是目前行業領先玻璃產品的六倍，防刮性是十倍。

報導說，Akhan公司在2017年懷疑華為試圖竊取其玻璃專利技術之後，聯繫了聯邦調查局，並配合FBI的調查工作。

公司提供了他們與一位華為代表的往來電子郵件和短信，並在FBI的要求下，重新與這名代表建立聯繫，並錄下了通話；通話中，華為代表表示，華為希望繼續與Akhan公司磋商，並提議在今年1月的拉斯維加斯電子消費展期間面談。

報導說，Akhan公司創辦人亞當．汗(Adam Khan)和運營長卡爾．舒博夫(Carl Shurboff)按FBI的要求，帶著秘密攝像頭赴約，在一個漢堡店與華為代表及跟她一同前來的美國同事見面，並將會面過程錄下。

據報導，華為代表聲稱對樣品為何會受損不知情，並否認違反了美國的國際武器貿易條例。Akhan公司研發的玻璃中含有能應用於國防設備製造的鑽石，屬於美國的出口管制材料。

報導說，這項調查獨立於美國上周對華為公司及其首席財務官孟晚舟提出的指控，但就在指控當天，執法當局突襲了華為位於聖地亞哥的實驗室，這裡也是Akhan公司樣品寄達的目的地。

FBI的這項調查目前尚無結論。彭博的報導指出，如果找到華為竊取美國企業智慧財產權的證據，將為川普政府試圖阻止華為在美國及盟國銷售5G設備提供支持。

美國認為，華為對美國及其盟友的國家安全構成威脅，理由是中國政府能要求華為在其設備中安插「後門」，實施間諜行為；華為對此否認。