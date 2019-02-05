孟晚舟風暴後 陸駐加使節：盼推動雙邊關係回正軌

2019-02-05 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



新春來臨之際，中國大陸駐加拿大使節近日在多個場合表示，希望在新的一年同加方努力推動雙邊關係回到正確軌道。

中加關係近來急劇惡化，先有華為副董事長孟晚舟被捕事件，後有前外交官康明凱和商人斯帕弗在大陸被捕，繼而又有一名加人因走私毒品而被大陸法院判死刑。

中新社報導，中國大陸駐加拿大大使館臨時代辦衡孝軍在使館舉辦的2019年春節招待會上表示，2018年中國貫徹落實中共十九大確定的發展方略，在經濟、社會等各個領域繼續取得發展和進步，中國也積極參與亞太經合組織領導人非正式會議等重大國際會議，深入推動一帶一路建設，支持發展自由貿易，彰顯了推動建設開放型世界型經濟、推動構建人類命運共同體的大國擔當。衡孝軍說，新的一年，希望同加方加強溝通，排除障礙，努力推動中加雙邊關係回到正確的發展軌道。

中國大陸駐溫哥華總領事佟曉玲在總領館舉行的春節招待會上表示，人民之間的友誼和地方交流是兩國關係十分重要的基礎，希望一道為促進中加傳統友誼、發展兩國關係作出新的貢獻。

中國大陸駐多倫多總領事韓濤說，「2018年中加關係既取得了積極成果，但也遭遇嚴重挫折」，希望新的一年同加方努力推動雙邊關係回到正軌。總領館願與領區各界人士共同努力，推動領區對華關係、互利合作和人民間的相互瞭解和友誼不斷取得新進展。