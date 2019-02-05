丹麥警方突搜華為 2員工遭驅逐出境

2019-02-05 14:11 世界日報 綜合4日電



丹麥警方4日表示，在突襲搜查中國電信設備大廠華為哥本哈根辦公室時，發現四名員工在居住和工作許可方面未遵守當地勞工法律，已將兩人驅逐出境。

丹麥搜華為哥本哈根辦公室 兩員工遭驅逐 分享 facebook

路透報導，警方表示，針對華為哥本哈根辦公室的搜查為「例行性調查」，以往當局也例行性地在有大批外籍員工的場合進行這類調查。

哥本哈根警方發言人說，四名華為員工在1月31日的調查行動遭指控，其中兩人後來遭驅逐出境。

警方發言人並未說明遭控人士是否為中國公民，但她表示，這場調查行動「無關近來愈來愈多人指控華為與中國政府關係過分密切，也無關北京當局疑似可利用華為技術從事間諜活動」。

華為否認上述指控。此前美國指控華為的產品對國家安全有潛在危機，並呼籲歐盟棄用華為。波蘭國內安全局(Internal Security Agency)1月拘捕一名波蘭人及一名中國公民，懷疑他們從事間諜活動。

路透記者無法用電話聯絡上華為在哥本哈根的人員，華為和中國官方也未立即回覆記者尋求置評的電郵。

此外，挪威情報部門警察保安局(PST)4日發表年度評估報告，指中國進行情報行動，對挪威利益和企業構成威脅，包括嘗試滲透電腦網路。中國駐挪威大使館發聲明反駁指控，形容挪威對中國進行無端的攻擊，事件荒唐。

挪威情報部門報告指出，俄羅斯對挪威構成最大威脅，但中國情報行動的影響亦不容忽視。警察保安局局長比約蘭(Benedicte Bjoernland)說，因為華為和北京政府之間的關係，必須提防華為。

挪威司法部長瓦拉(Tor Mikkel Wara)則指將研究建立規管架構，保護重要的基礎建設。

中國駐挪威大使館當天發聲明反駁指控。發言人說，中國和挪威不存在任何利益衝突，中國也不對挪威構成任何安全威脅。中方重申，中國一貫堅決反對並打擊任何形式的網路竊密和攻擊，中國法律沒有授權任何機構去強迫企業安裝「強制後門」。

多國質疑華為設備對國家安全構成威脅，考慮禁止華為參與5G網路建設。