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地鐵7號線濺血 男中6槍亡 民眾驚聲尖叫

2019-02-05 13:29世界日報 紐約報導

往來法拉盛與曼哈頓間的地鐵7號線日前驚傳槍擊命案，被害男子不但遭嫌犯壓地暴打，最後還身中五到六槍、當場斃命；警方4日表示，嫌犯為兩名西語裔男子，其中一人已落網，另一名還在逃，籲知情者提供線索。

地鐵7號線艾姆赫斯特站槍擊案 男子身中六槍亡 兩西語裔嫌犯一落網一逃亡
地鐵7號線艾姆赫斯特站槍擊案 男子身中六槍亡 兩西語裔嫌犯一落網一逃亡
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皇后區傑克森高地(Jackson Heights)市警115分局消息，3日下午12時45分，在前往曼哈頓方向的地鐵7號線「90街-艾姆赫斯特大道站」月台發生槍擊命案。

警方表示，兩名嫌犯為西語裔男子，案發前曾與被害人在地鐵上發生爭執，且尾隨其在90街-艾姆赫斯特大道站下車，進而發動攻擊；據目擊乘客上傳到社群網站的影片顯示，兩名嫌犯先將被害人壓倒在地、並用拳頭朝其背部及頭部攻擊，雖然一旁的乘客蜂擁上前、嘗試拉開雙方，仍未阻止憾事發生。

警方表示，當時其中一名穿著灰色外套的嫌犯自地上爬起後，右手持有手槍，朝被害人頭部連開多槍，造成其死亡；影片也顯示，槍案發生當下，民眾尖叫聲四起，人人驚惶走避，遠離槍手保命。

被害男性為20歲的Abel Mosso，臉部及頭部中數槍，當場身亡；警方說，涉案三人皆為幫派成員，已經落網的26歲致命槍手即為MS-13的成員之一，槍案發生的原因仍未明，目前仍不清楚被害者與嫌犯之間的關係，但已排除搶劫可能性。

另一名涉案男子還在逃亡中，身高約5呎7吋，犯案時身著黑球鞋、黑褲子及灰色帽衫，並留有山羊鬍，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

該區市議員莫亞(Francisco Moya)表示，MS-13除了此次造成駭人聽聞的命案，也在社區多處塗鴉，製造安全隱患，「我將積極與警方合作、確保民眾安危」；市捷運局局長拜福特(Andy Byford)同日也發表聲明，稱此案為大都會運輸署(MTA)一年多以來首宗地鐵殺人案(homicide)，「但我希望民眾了解警方正全力調查此案，地鐵仍是安全、可信任的交通工具」。

命案槍擊幫派
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