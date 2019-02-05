日媒：安倍邀請習近平 年內兩度訪日
日本媒體共同社獨家報導，日本首相安倍晉三已邀請中國大陸國家主席習近平在今年內2度訪問日本。日方希望活絡領袖外交，進一步推進關係改善。不過，中國大陸態度較為保留。
此外，日本首相安倍晉三往年在農曆新年時，會透過中文訊息向中國大陸民眾拜年，今天更進一步錄製影片，創日本現任首相特別錄製影片向大陸祝賀新春的首例。
共同社報導指出，多名日中關係消息人士透露，安倍去年10月訪中，接受習近平夫婦於北京釣魚台國賓館晚宴招待時，當面提出邀請，希望習近平在20國集團峰會(G20)之外，另外再次正式訪問日本。
多名日中關係人士透露，日方希望除了6月在大阪召開G20之外，能在秋季以「國賓」迎接習近平，已非正式地詢問了中方意向。
如果中國大陸國家主席一年內2次訪日，將是2008年胡錦濤以來，時隔11年再次發生。不過，據悉中國大陸當局對一年2次訪日展示了慎重姿態，外交部門間將展開協調。
共同社分析，安倍政府自2012年上台以來，與中國大陸在歷史詮釋、東海與南海問題上對立，一貫加以制約。但安倍政府認為，在國際社會不透明感增強的形勢下，希望朝鮮半島局勢穩定化，需要與中國大陸改善關係。同時也意在瞄準與俄羅斯的北方四島歸還談判，在外交上夯實基礎。
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