日媒：安倍邀請習近平 年內兩度訪日

2019-02-05 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本媒體共同社獨家報導，日本首相安倍晉三已邀請中國大陸國家主席習近平在今年內2度訪問日本。日方希望活絡領袖外交，進一步推進關係改善。不過，中國大陸態度較為保留。

此外，日本首相安倍晉三往年在農曆新年時，會透過中文訊息向中國大陸民眾拜年，今天更進一步錄製影片，創日本現任首相特別錄製影片向大陸祝賀新春的首例。

共同社報導指出，多名日中關係消息人士透露，安倍去年10月訪中，接受習近平夫婦於北京釣魚台國賓館晚宴招待時，當面提出邀請，希望習近平在20國集團峰會(G20)之外，另外再次正式訪問日本。

多名日中關係人士透露，日方希望除了6月在大阪召開G20之外，能在秋季以「國賓」迎接習近平，已非正式地詢問了中方意向。

如果中國大陸國家主席一年內2次訪日，將是2008年胡錦濤以來，時隔11年再次發生。不過，據悉中國大陸當局對一年2次訪日展示了慎重姿態，外交部門間將展開協調。