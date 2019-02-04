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澳洲昆士蘭洪災 鱷魚和蛇逛大街、民眾在家門口抓螃蟹

2019-02-04 22:25聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

澳洲近日暴雨，各地紛傳災情，昆士蘭省的湯斯維爾幾乎泡在水中。當地的羅斯柯水壩滿載，以每秒2000立方公尺的水量洩洪。鹹水鱷和蛇類也隨著洪水流竄至公路和住宅區，不少民眾上傳目擊鱷魚逛大街的可怕景象。

昆士蘭當局估計，洪災恐影響多達兩萬戶民宅，已出動救難人員並撤離民眾。澳洲氣象局警告，未來數日可能有龍捲風形成，提醒民眾務必小心。

住在湯斯維爾的一名男子在住家門口的洪水中抓到一隻大螃蟹。圖／取自蘇格蘭太陽報
住在湯斯維爾的一名男子在住家門口的洪水中抓到一隻大螃蟹。圖／取自蘇格蘭太陽報
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澳洲昆士蘭省暴雨成災，有民眾目擊鱷魚出沒在湯斯維爾民宅附近的街道上。歐新社
澳洲昆士蘭省暴雨成災，有民眾目擊鱷魚出沒在湯斯維爾民宅附近的街道上。歐新社
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鳥瞰照顯示昆士蘭省洪災嚴重，湯斯維爾市幾乎全泡在水中。歐新社
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澳洲氣象局龍捲風
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